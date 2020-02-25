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Олександрія готова виплатити борг Барішічу, через який клуб не може реєструвати нових гравців, – ЗМІ

19:28 488 Читать на русском
Олександрія готова виплатити борг Барішічу, через який клуб не може реєструвати нових гравців, – ЗМІ
Гравці Олександрії / Сайт клубу

Керівництво Олександрії не планує надовго затримувати вирішення проблеми з колишнім гравцем клубу Йосіпом Барішічем.

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Сума буде виплачена кількома траншами, перший з яких надійшов учора (24 лютого). Президент Олександрії Сергій Кузьменко зацікавлений у якомога швидшому вирішенні проблеми. За попередньою інформацією, український клуб винен Барішічу понад 200 тисяч євро.

Відзначимо, що саме через проблеми з колишнім легіонером Олександрія не може зареєструвати своїх зимових новачків – Вантуха, Гордієнка та Мишенка.

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Йосип Барішіч Йосип Барішіч Олександрія Олександрія
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