Олександрія – Гент: де дивитись матч Ліги Європи

Олександрія прийматиме Гент в рамках другого туру Ліги Європи-2019/20. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Олександрія – Гент відбудеться 3 жовтня у Львові на стадіоні Арена Львів. Початок зустрічі – о 19:55 за київським часом.

Олександрія – Гент: прогноз на матч Ліги Європи

Матч Олександрія – Гент онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Олександрія в першому турі Ліги Європи поступилася на виїзді Вольфсбургу, давши бій іменитому супернику. У внутрішньому чемпіонаті "містяни" стабільно демонструють хороші результати та посідають 4 місце.

Гент йде в топі бельгійської першості – 3 сходинка та 3 очки відставання від лідера. "Буйволи" не знають поразок з середини серпня, а на старті групового етапу Ліги Європи в результативному матчі перестріляли французький Сент-Етьєн. У складі Гента виступають 3 гравці збірної України, а Роман Яремчук набрав прекрасну форму та вже забив у цьому сезоні 9 голів.

Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи