У четвер, 17 липня, відбувся матч-відповідь 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Партизаном і АЕК з Ларнаки (2:1). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд (матч-відповідь). П ерший матч – 0:1

Партизан – АЕК (Ларнака) – 2:1 (по пенальті – 5:6)

Голи: Угрешіч, 69, Йовановіч, 118 – Понс, 104

На 90+3-й хвилині Ангельскі (АЕК) не реалізував пенальті (воротар)

У першому матчі між цими командами перемогу святкував АЕК – завдяки єдиному голу Енцо Кабрери. Перед матчем-відповіддю стало відомо, що найкращий бомбардир кіпріотів не зможе зіграти через травму – його місце зайняв поляк Кароль Ангельскі, який у компенсований час у Ларнаці пробив у поперечину.

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За відсутності Кабрери АЕК не став зосереджуватися виключно на захисті здобутої переваги. У того ж Ангельскі був неймовірний шанс забити на 27-й хвилині, але форвард не влучив у порожні ворота.

Однак в цілому у Партизана була перевага, яку серби змогли реалізувати лише на 69-й хвилині – завдяки розіграшу кутового. Секо обвів воротаря і віддав пас Угрешічу – і 18-річний талановитий півзахисник не схибив.

АЕК міг уникнути додаткового часу, якби реалізував пенальті. Проте Ангельскі схибив і тут – на 90+3-й хвилині поляк не зміг переграти воротаря Мілошевіча.

Зрештою, кіпріоти зрівняли рахунок на 104-й хвилині – Пепе Понс відгукнувся на пас партнера в чужому штрафному майданчику. Однак останнє слово в ігровий час лишилося за господарями: Душан Йовановіч на 118-й хвилині пробив з меж штрафного майданчика – м'яч не без рикошету пролетів повз голкіпера.

Переможець визначився в серії пенальті: Партизан реалізував 5 спроб з 8, АЕК – на одну більше.

Клуб з Ларнаки продовжить у кваліфікації Ліги Європи, а Партизан вилетів у кваліфікацію Ліги конференцій. Там серби зіграють з Олександрією.

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