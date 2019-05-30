Олександрія – Динамо – відео гола

Ліга Європи — 20:32 218
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Символічна збірна сезону Ліги Європи – до складу потрапили 8 гравців Челсі
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Рамос визначився щодо свого майбутнього у РеаліІспанія — 16:23 4011
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Шолом, рекорд АПЛ за "сухими" матчами та уникання лави запасних. Культовий Петр Чех прощається з футболомАнглія — 16:09 3441
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Зінченко потрапив у символічну збірну U-21 серед гравців топ-5 чемпіонатівАнглія — 15:18 2194
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