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Олександрія – Динамо – відео гола

20:30 655 Читать на русском
Олександрія – Динамо – відео гола
Олександрія – Динамо / ФК Динамо Київ

Динамо переграє Олександрію в останньому 32-му турі УПЛ. Дивіться відео гола.

 
Віктор Циганков 21’
Ахмед Алібеков 32’
Віктор Циганков 69’
21’ Віктор Циганков
32’ Ахмед Алібеков
69’ Віктор Циганков

На 21-й хвилині Віктор Циганков вразив порожні ворота Юрія Паньківа та відкрив рахунок у зустрічі

Відео гола Циганкова

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Рамос визначився щодо свого майбутнього у Реалі
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Теги
Відеоновини Динамо Динамо Олександрія Олександрія Олександрія - Динамо
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