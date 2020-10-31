Олександрія – Десна

У попередньому чемпіонаті обидва колективи боролися не за абищо, а за вихід у кваліфікацію Ліги чемпіонів, однак у нинішньому сезоні ситуація інакша. Перш за все, забуксували підопічні Володимира Шарана, які чергують перемоги та поразки без нічиїх – причому в усіх виграшних поєдинках вони неодмінно забивають чотири голи. Навіть якшо доводиться виходити в напіврезервному складі через коронавірус.

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Десна виглядає переконливіше. В активі сіверян – нічиї з Динамо та Шахтарем, а також впевнена перемога над міцною Зорею. Щоправда, два тижні тому команда Олександра Рябоконя без шансів програла СК Дніпро-1, однак у попередньому турі вона здолала Олімпік. Загалом, Десна демонструє хороший футбол та високі показники очікуваних голів і очок, однак відсутність Філіппова відчувається.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Десна

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бондаренко, Вантух – Лучкевич, Гречишкін, Ковалець, Третьяков – Безбородько, Сітало

Десна: Паст – Конопля, Імереков, Гітченко, Мостовий – Огіря, Арвеладзе – Калітвінцев, Тотовицький, Гуцуляк – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Олександрійці у рідних стінах неодмінно перемагають, забиваючи по чотири м'ячі, але колись цьому має прийти кінець. Вірогідно, це станеться саме сьогодні, тому що у Десни дуже хороша оборона – найкраща після Динамо та Ворскли. Та і в атаці сіверяни будуть посильніші за Інгулець, який забив у ворота "жовто-чорних" тричі. Втім, чернігівці взагалі розділили очки з петровцями, а Олександрія ще краще вміє робити життя на полі нестерпним.

Загалом, обидва колективи рівні й мають свої переваги один над одним, тож цілком вірогідною здається нічия.

Колос – Олімпік

Колос на початку сезону полюбили за результати, єврокубки, трансфери, стадіон і вміле керування клубом. Та і загалом команда Руслана Костишина подобається своєю агресивністю та самовідданістю. Енерговитратний футбол ковалівців, однак, не міг не призвести до деякого спаду форми – в останніх чотирьох турах Колос розсписав три нічиї, а перемогу над Маріуполем вдалося здобути завдяки "лівому" пенальті на останній секунді. Втім, характер і кураж у цієї команди залишається на місці – з Минаєм ковалівці двічі пропускали, однак забивали у відповідь через одну-дві хвилини.

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Олімпік також видав потужний старт сезону, зробивши вагому заявку на сенсацію. У футболі підопічних Ігоря Климовського красивим було все – сама гра, голи, форма Шахаба та результати. Втім, в останніх двох турах команда також посипалась, зазнавши сухих поразок від Ворскли та Десни, та і перемога над Олександрією супроводжувалась купою суддівських помилок. Словом, сьогодні "олімпійцям" також є що доводити.

Кадрова ситуація

Травмовані: Зотько (Олімпік)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Олімпік

Колос: Кучерук – Чорноморець, Максименко, Гавриш, Кравченко – Богданов, Мілько – Смирний, Костишин, Морозко – Лисенко

Олімпік: Кичак – Лебеденко, Снурніцин, Гришко, Пасіч – Бабенко – Тейшейра, Політило, Завійський, Беніто – Шахаб

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колос у рідних стінах поразок не знав, та і загалом востаннє програвав ще у першому турі, в матчі з Шахтарем. Олімпік же явно збавив оберти – це помітно не тільки по результатах, а і по тому, як грають лідери. З таким футболом сподіватися на успішних результат у Ковалівці донеччанам не варто. На папері Колос виглядає фаворитом пари.

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