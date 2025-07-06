Олександрія предметно цікавиться 25-річним центрбеком, повідомляє ТаТоТаке.

Олександрія підписала екс-голкіпера збірної України – відомі деталі угоди

Зазначається, що Беїратш має зріст 192 см та добре володіє обома ногами. Останнім клубом африканського футболіста був молдовський Шериф, за який він зіграв 22 матчі у минулому сезоні та забив 1 гол. Раніше Жослен виступав за албанські Тирану та Динамо, а також за італійський Джорджоне 1911, вихованцем якого він є.

Наразі перемовини щодо підписання Беїратша перебувають на просунутій стадії. Якщо трансфер відбудеться, то футболіст перейде до Олександрії на правах вільного агента. Додамо, що портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 225 тисяч євро.

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