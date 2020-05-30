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Олександрія – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

16:19 440 Читать на русском
Олександрія – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
Олександрія – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

Олександрія в рамках 24-го туру УПЛ приймає Зорю. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 24-го туру УПЛ Олександрія – Зоря розпочнеться о 17:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Олександрія – Зоря: анонс матчу УПЛ

Стартові склади

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бухал, Мірошніченко – Гречишкін – Лучкевич, Грицук, Ковалець, Третьяков – Сітало

Запасні: Білик, Гордієнко, Бабогло, Стецьков, Довгий, Безбородько, Шастал, Банада, Задерака

Зоря: Махарадзе – Цвек, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Юрченко – Кочергін, Лєднєв, Хомченовський – Кабаєв, Перовіч

Запасні: Васіль, Каменюка, Тимчик, Абу Ханна, Іванісеня, Луньов, Чайковський, Циганікс, Громов

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Зоря Зоря Олександрія - Зоря Олександрія Олександрія
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