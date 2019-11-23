Олександрія – Зоря, СК Дніпро-1 – Ворскла: анонс матчів УПЛ

У рамках 15-го туру УПЛ Олександрія приймає Зорю, а СК Дніпро-1 зустрінеться із Ворсклою. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олександрія – Зоря

Олександрія на внутрішньому фронті продовжує чергувати успішні та не дуже результати. Після мінімальної поразки від Динамо підопічні Володимира Шарана відібрали очки у Шахтаря на виїзді, вибили Зорю з Кубка по пенальті, потім перемогли Маріуполь і одразу ж за цим розписали нульову нічию з Олімпіком. Остання осічка стала провалом не тільки через факт значної переваги олександрійців у класі: по-перше, "жовто-чорні" грали у меншості з четвертої хвилини через вилучення Паньківа (а далі червону отримав і Шаран), а по-друге – конкуренти у боротьбі за бронзу відірвалися на відстань від трьох до чотирьох очок. Це потрібно терміново виправляти.

Шаран назвав головну складову успіху Олександрії

Захисник Зорі може перейти в Хімкі – за російський клуб вже виступає один українець

Зоря не програє протягом семи турів УПЛ, що дозволило вискочити одразу на другу позицію в турнірній таблиці. Навряд чи підопічні Віктора Скрипника серйозно збираються чіплятися за срібло чемпіонату – більш важливим для них є відрив від конкурентів на бронзу. Прямо зараз луганці випереджають Десну та Динамо на одне очко, а Олександрія відстала вже на чотири. Перемога над "жовто-чорними" дозволить на деякий час відчепити команду Володимира Шарана від гонитви за пряму путівку на Лігу Європи. У будь-якому випадку, щільність таблиці така, що всього одна осічка може призвести до падіння на четверте місце – словом, Зоря буде неймовірно вмотивована.

Статистика протистояння Олександрії із Зорею

Всього: 24 матчі, 9 перемог Олександрії, 7 нічиїх, 8 перемог Зорі, різниця м’ячів 25-22.

У Прем’єр-лізі: 15 матчів (+5, =5, -5, 13-15)

Кадрова ситуація

Травмовані: Сітало (Олександрія)

Дискваліфіковані: Паньків, Бабогло (Олександрія)

Найбільша перемога Олександрії над Зорею

17.11.1997. 21-й тур чемпіонату України-1997/1998 у Першій лізі

Зоря – Олександрія – 0:3



Найрезультативніші матчі – 4 голи

29.10.2017. 14-й тур чемпіонату України-2017/2018

Зоря – Олександрія – 2:2



26.05.2019. 31-й тур чемпіонату України-2018/2019

Зоря – Олександрія – 3:1

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Зоря

Олександрія: Білик – Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко – Банада, Гречишкін – Лучкевич, Ковалець, Задерака – Безбородько

Зоря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Лєднєв – Кабаєв, Русин

"Родзинки" матчу:

– Зоря проведе 550-й матч в УПЛ, у якому може здобути 180-ту перемогу.

– Підопічні Віктора Скрипника утримують клубну рекордну переможну серію в УПЛ, яка триває 4 матчі поспіль.

– 200-й матч в УПЛ можуть провести Віталій Вернидуб та Артем Громов (обоє – Зоря).

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Скрипник розповів, хто найбільше вплинув на його тренерські погляди

Обидві команди гратимуть на перемогу. Обидві добре пресингують. У Зорі явно сильніша атака (луганці – другі за результативністю після Шахтаря), але у поточному сезоні "мужики" жодного разу не перемагали Олександрію. Словом, все дуже рівно, тож можна прогнозувати результативну нічию.

СК Дніпро-1 – Ворскла

СК Дніпро-1 звалився у круте піке на цілих шість турів, але перед паузою на збірні колектив Дмитра Михайленка несподівано вирівнявся нічиєю в Чернігові. "Нулі" з Десною, однак, можуть тішити дніпровців лише в плані переривання програшної серії, однак сам футбол у тому поєдинку навряд чи можна назвати хорошим. Нині "жовто-чорні" перебувають на неминучій для новачка УПЛ стадії затяжного набивання гуль – проблема в тому, що кінця цьому періоду поки що непомітно. Питання не у результатах, а саме у зовсім слабенькому футболі.

Михайленко: Футболісти СК Дніпро-1 бояться грати в пас, вони спрощують гру

Максимов окреслив найближчі плани Ворскли

Теоретично, відштовхнутися від ігрового дна СК Дніпро-1 може в домашній зустрічі проти найбільш кризового колективу УПЛ – Ворскли – але тут є один нюанс. Керівництво полтавського клубу звільнило Віталія Косовського, який опустив команду аж на останню позицію в турнірній таблиці й програв 8 з 9 останніх матчів (+1 нічия), призначивши на його місце Юрія Максимова. Колись йому вдалося протягом одного сезону залишити в еліті і Оболонь, і Кривбас, а потім криворіжці під його началом без грошей били грандів. Втім, після цього Максимов всюди провалився, тож прямо зараз і він, і Ворскла – загадки.

Статистика протистояння СК Дніпро-1 проти Ворскли

Всього: 2 матчі, 1 перемога СК Дніпро-1, 1 нічия, різниця м’ячів 3-1.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+0, =1, -0, 1-1)

Кадрова ситуація

Травмовані: Сафронов, Батагов – Гарсія, Шехіч

Під питанням: Кравченко, Коломоєць (Ворскла)

Дискваліфіковані: Чеснаков, Мартиненко, Луїзао (Ворскла)

Найбільша перемога Дніпра-1

07.04.2019. 1/4 фіналу Кубка України-2018/2019

Дніпро-1 – Ворскла – 2:0



Найрезультативніші матчі – 2 голи

07.04.2019. 1/4 фіналу Кубка України-2018/2019

Дніпро-1 – Ворскла – 2:0



17.08.2019. 4-й тур чемпіонату України-2019/2020.

Ворскла – Дніпро-1 – 1:1

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Ворскла

СК Дніпро-1: Юрчук – Шаповал, Гуйє, Логінов, Польовий – Кравченко – Чичиков, Когут, Вакулко, Назаренко – Супряга

Ворскла: Ткаченко – Сапай, Очігава, Баєнко, Артур – Петровіч – Пердута, Скляр, Габелок, Ребенок – Хебай

"Родзинки" матчу:

– СК Дніпро-1 в УПЛ на своєму полі внічию матчі ще не завершувавав (3 перемоги та 4 поразки_.

– Полтавчани не можуть "розмочити" ворота суперників в УПЛ впродовж 360-ти хвилин.

– СК Дніпро-1 утримує клубний рекорд, пропускаючи в УПЛ голи в 6-ти матчах поспіль – 13 м’ячів

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди занадто багато програвали, щоб продовжити падіння у поточному турі. Ворскла має бути вмотивована приходом нового тренера, а СК Дніпро-1 намагатиметься реабілітуватися перед власними вболівальниками на Дніпро-Арені. Рівень футболу дніпровців і полтавців нині такий, що навіть за вищезазначених факторів прогнозувати перемогу якогось із колективів один над одним важко – а от результативна нічия цілком реальна. Вона влаштує усіх.

"Коли чую "київське Динамо" – виростають крила": Євген Селін – про Блохіна, конфлікт із Росією і холодний гуртожиток