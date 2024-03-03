У рамках 19-го туру УПЛ 2023/24 Олександрія приймає Зорю, а Оболонь зіграє з СК Дніпро-1. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олександрія – Зоря

Олександрія за тиждень встигла стати головним ньюсмейкером двічі. Спочатку підопічні Руслана Ротаня зупинили Шахтар, розписавши нульову нічию. Причому по грі команда виглядала значно краще за чемпіона. Круто, але потім виявилось, що найкращий футболіст того матчу – Іван Калюжний – не був внесений до заявки на сезон. Як наслідок, отримали технічну поразку.

Ну, буває. Не перший, не другий і навіть не третій випадок у футбольній історії України. Важливою є лише гра – а вони ж була хорошою! От тільки нічия з Шахтарем ще нічого не значить. Її навіть можна було очікувати, адже Руслан Ротань чи не найкраще розуміє принципи гри донеччан (він будує такі ж команди всю кар'єру), та і сильний виступ проти "гірників" його Олександрія провела не вперше.

Чи будуть "аграрії" такими ж сильними на тлі рівних собі чи проти аутсайдерів? Ось це ми й дізнаємось у зустрічі з Зорею. Луганці свій перший матч після відновлення сезону виграли, мінімально здолавши Ворсклу – все завдяки хорошим розіграшам стандартів (4 з 5-ти подач завершились замиканнями). Чогось кращого підопічні Євгена Коваля не продемонстрували.

Звитяга над Ворсклою була дуже важливою, адже команда веде боротьбу за виживання. Від зони вильоту Зорю відділяють лишень кращі додаткові показники, тож необхідно перемагати Олександрію за будь-яку ціну. Чи вдасться це зробити, враховуючи непрості збори (багато гравців хворіли) та відмови від деяких футболістів через небажання передпідписувати контракт (зокрема, втратили Алефіренка)? Будемо дивитись.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вантух, Мацапура (Зоря)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Зоря

Олександрія: Шевченко – Копина, Кампос, Логінов, Мартинюк – Калюжний – Калітвінцев, Михайленко, Ковалець, Шулянський – Кулаков

Зоря: Сапутін – Бутко, Джордан, Батагов, Жунінью – Яцик, Башіч – Кирюханцев, Мічін, Антюх – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Як це часто буває в українському футболі, все вирішить рандом. Стан Олександрії поки невідомий, Зоря теж незрозуміла, а рівень приблизно однаковий.

Оболонь – СК Дніпро-1

"Пивовари" видали потужний весняний старт, ледь не переїхавши Чорноморець. Підопічні Валерія Іващенка завершили зустріч з рахунком 18:1 за ударами – втім, перемогти одеситів не вдалося. Оболонь постраждала через марнотратство й пропустила з кутового, однак загалом справила позитивне враження.

Того ж не можна сказати про СК Дніпро-1. Команда Юрія Максимова стартувала з поєдинку проти Миная, розписавши нічию й ледь не програвши. Причому по ділу. А закарпатці, між іншим, втратили 13 футболістів за зиму, підписавши 9 нових (серед них купа юнаків). Попри шалену перевагу в класі, "спортклубівці" помилялись під пресингом аутсайдера, привозили собі пенальті й створили обмаль моментів.

Як наслідок, дніпровці відстали від першої позиції на два очки. Динамо наблизилось на відстань одного, а Шахтар вже сьогодні може наздогнати СК. Звісно, у цього провалу є причини – в лазареті перебувають Лєднєв і Когут і поки недоступний Сваток, але ж прибув Очеретько! Та і загалом на кадрову бідність клуб скаржитись не може.

Цікаво дізнатись, чи була нічия СК Дніпро-1 випадковістю. Поєдинок з Оболонню дасть краще зрозуміти, у якій формі "жовто-чорні" підійшли до весняної частини сезону.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лєднєв, Третьяков, Когут (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: Бабенко (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч Оболонь – СК Дніпро-1

Оболонь: Федорівський – Грисьо, Приймак, Лук'янчук, Прокопенко – Суханов, Косовський, Черненко, Мединський – Краснопір, Слободян

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сарапій, Кравець, Мірошніченко – Очеретько – Гуцуляк, Рубчинський, Піхальонок, Горбунов – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – ТБ 2,5

Конкретний результат спрогнозувати важко, але можна ризикнути щодо ставки на тотал більше 2,5. Оборона у обох колективів вразлива, а забивають вони регулярно. Існує пристойна ймовірність, що хоча б три голи ми побачимо.

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