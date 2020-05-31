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Олександрія – Зоря: екс-глава арбітрів АПЛ оцінив справедливість скандального пенальті

17:24 563 Читать на русском
Олександрія – Зоря: екс-глава арбітрів АПЛ оцінив справедливість скандального пенальті
Олександрія – Зоря / Фото ФК Олександрія

Колишній глава арбітрів чемпіонату Англії Кіт Хакетт переглянув ключовий епізод поєдинку 24-го туру УПЛ Олександрія – Зоря (1:0).

90+4’ Дмитро Гречишкін
 
Богдан Михайліченко 84’
84’ Богдан Михайліченко
90+4’ Дмитро Гречишкін

"Суддя був у хорошій позиції, щоб побачити момент і приймати рішення, грунтуючись на діях захисника і його опонента.

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Захисник діяв необережно і повинен був розуміти наслідки. Його тіло і витягнута рука дали чіткі підстави для рефері – і правила гри підтверджують його правоту.

Зараз в правилі 12 зазначено, що потрібно ставити пенальті, коли захисник проявляє необережність – проявляє неуважність або необачно діє в єдиноборстві. Дисциплінарні санкції при цьому не потрібні", – сказав Хаккет для Tribuna.com.

Нагадаємо, завдяки реалізованому пенальті наприкінці зустрічі Олександрія зуміла вирвати три очки у боротьбі з луганцями.

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Арбітри Олександрія - Зоря Зоря Зоря Олександрія Олександрія
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