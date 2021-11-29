Олександрія довгий час претендувала навіть на бронзові медалі, але наприкінці осені підопічні Юрія Гури збавили оберти. "Жовто-зелені" виграли всього в одному матчі УПЛ з останніх п'яти, випавши з боротьби за топ-3 – взнаки далися травми Гриня й Ковальця. Втім, відставання від єврокубкової п'ятої позиції становить всього 6 очок, тож команді необхідно перемагати за будь-яку ціну. Тим паче, що п'ятою йде саме Зоря.

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Керівництво клубу вже зараз готується до трансферної кампанії. Олександрійці явно бажають зачепитись за топ-5, тож до зимової паузи необхідно зменшити гандикап лідерів. Ну або хоча б зберегти нинішній 6-очковий. Проблема полягає в тому, що підопічні Юрія Гури перестали бити сильних опонентів – вдома вони програли Ворсклі, з Десною розписали нульову нічию, а тиждень тому команда програла в Дніпрі. З таким футболом перемогти Зорю вдруге за сезон буде важко.

Луганці після несподіваної й дещо скандальної, але цілком заслуженої поразки від Львова потрапили у неприємну ситуацію, відставши від третього місця аж на п'ять очок. І ця цифра може збільшитись, адже перед зимовою паузою команда Віктора Скрипника зіграє проти Динамо, в той час як у Ворскли й СК Дніпра-1 календар простий. За такого розкладу Зоря просто не має права на осічку з Олександрією, та і за поразку в першому колі необхідно помститись.

До львівського фіаско чинний володар бронзових медалей набрав хороший хід, вигравши 8 з 10 матчів + вибивши Рух з Кубка. Програли луганці лишень Шахтарю (1:6), але при цьому команда розгромила СК Дніпро-1 (4:0), переграла Ворсклу (1:0) та Десну (2:0), а також знищила міцний Металіст 1925 (6:1). В кожному з поєдинків були нюанси, але список "жертв" виглядає солідно. Втім, з Олександрією можуть виникнути серйозні проблеми, адже Зоря підходить до зустрічі на тлі моральної й фізичної втоми після фіаско в Лізі конференцій. Хоча за три дні відновитись можна.

Кадрова ситуація

Травмовані: Гринь, Ковалець – Шевченко

Дискваліфіковані: Рибалка – Кабаєв

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Зоря

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Дубра, Бабогло, Цуріков – Демченко, Дришлюк – Кирюханцев, Калюжний, Третьяков – Спінеллі

Зоря: Мацапура – ​​Фаворов, Цвек, Вернидуб, Снурніцин – Назарина, Хомченовський – Сайядманеш, Булеца, Шахаб – Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Зоря виглядає значно сильнішою як у кадровому, так і в тактичному плані. Навіть у Римі в першому таймі луганці виглядали гідно (в окремих ігрових аспектах) – втім, матчі проти Олександрії даються луганцям дуже непросто, а поразка від Львова тривожить своєю безапеляційністю. "Жовто-зелені" ж без Ковальця й Гриня помітно втратили в якості й стабільності, хоча колектив все одно залишається зубастим.

В цьому матчі може бути зафіксовано будь-який результат. Однозначно можна прогнозувати наявність голів, адже у обох команд проблемна оборона. Букмекери віддають невеличку перевагу Зорі, однак коефіцієнти на її звитягу дуже високі – і вони не набагато менші, ніж "кеф" на нічию. Ми, все ж, ризикнемо поставити на тріумф гостей, адже в попередніх матчах з прямими конкурентами луганці неодмінно перемагали.

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