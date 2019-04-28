Олександрія – Зоря: анонс матчу УПЛ

В рамках 26-го туру УПЛ Олександрія приймає Зорю. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Олександрія – Зоря

28 квітня, 17:00, Олександрія, КСК "Ніка",

Головний арбітр: Юрій Іванов (Маріуполь)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Даний матч – остання можливість Зорі зачепитися за бронзові медалі. Відставання луганців від третьої сходинки нині становить 12 очок, а після поєдинку залишиться всього шість турів. Навіть зараз у фінальний провал Олександрії не віриться, а в разі перемоги "жовто-чорних" чи хоча б нічийного рахунку Володимир Шаран може витягнути дорогу сигару й спостерігати за боротьбою знизу із задоволеним обличчям. Юрій Вернидуб, в свою чергу, може в черговий раз подати у відставку, а потім заспокоїтись та заперечити чутки навколо цієї теми.

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Зоря останнім часом виглядає вкрай нервово. У минулому турі вольову перемогу наді Львовом луганці здобули аж у компенсований час з пенальті, а до того "мужики" вилетіли з Кубка від першолігового Інгульця та розгромно поступилася напіврезерву Шахтаря. Взагалі, якщо не рахувати звитягу над "містянами", то виявиться, що Зоря переграла тільки напівмертву Ворсклу та все той же Львів у Кубку. Олександрія ж після дещо невпевненого старту навесні стала стабільно набирати очки, давши важкий бій навіть "гірникам". Однозначно, господарі є фаворитами сьогоднішнього поєдинку.

"Родзинки" матчу:

– Поточна клубна рекордна пропускна домашня серія Олександрії триває в прем'єр-лізі 10 ігор – 13 м'ячів.

– Якщо Євген Банада з Олександрії заб’є 9-й гол у нинішньому Чемпіонаті, то покращить клубний рекорд результативності за сезон, який належав Сергію Чуйченко (сезон-2001/2002).

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: немає

Травмовані: Грицук (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Зоря

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Шендрик, Бабогло, Цуріков – Банада, Гречишкін – Лучкевич, Ковалець, Полярус – Шастал

Зоря: Луїс Феліпе – Тимчик, Вернидуб, Литвин, Михайліченко – Сілас, Чайковський – Караваєв, Кабаєв, Хомченовський – Будківський

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Зоря буде битися з відчаєм приречених – хоча б за свою побиту честь. Володимира Шарана ж цілком задовольним і нічийний рахунок, адже медалі від його команди нікуди не втечуть. Олександрія вміє добиватися свого, тому можна прогнозувати результативну нічию.