Олександрія – Ворскла, Колос – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛ

В рамках 17-го туру УПЛ Олександрія приймає Ворсклу, а Колос зустрінеться з СК Дніпро-1. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олександрія – Ворскла

Олександрія на минулому тижні зазнала двох важких ударів. Спочатку підопічні Володимира Шарана програли Вольфсбургу, втративши шанси на вихід із групи Ліги Європи, а ще за кілька днів поступилися Десні у стратегічно важливому матчі. Після такого провалу "жовто-чорні" відстають від четвертої позиції на три очки, а від головного претендента на бронзу – Зорі – на чотири, однак доля дає олександрійцям шанс скоротити відставання. У луганців в поточному турі стоїть поєдинок з Динамо, де цілком вірогідна поразка, тож Олександрії потрібно просто взяти себе в руки й переграти одного з аутсайдерів. Невдача з Ворсклою для команди – неприпустима.

Попередній матч. 31.08.2019. 6-й тур чемпіонату України-2019/2020

Ворскла – Олександрія – 0:1

Гол: Шастал, 23.

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Втім, Полтава – вже не така беззуба, якою була раніше. У першому матчі під керівництвом Юрія Максимова команда цілком впевнено грала на нічию з СК Дніпро-1, поступившись лише через суперечливий пенальті, а вже у в другому "зелено-білі" перервали десятиматчеву безвиграшну серію (при дев'яти поразках) – жертвою став Колос. В цілому, робити висновки щодо Ворскли 2.0 зарано, однак варто не забувати про фантастичне вміння Юрія Максимова рятувати клуби УПЛ від вильоту. Нині його колектив йде на останній позиції з 11 очками в активі, однак у Карпат та Львова по стільки ж. Відпускати їх у відрив полтавці не мають права.

Статистика протистояння Олександрії з Ворсклою

Всього: 24 матча, 9 перемог Олександрії, 8 нічиїх, 7 перемог Ворскли, різниця м’ячів 29-25

У Прем’єр-лізі: 15 матчів (+7, =5, -3, 20-5)

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Сітало; Бухал, Ковалець, Довгий (участь під питанням) – Баєнко, Шехіч

Найбільша перемога Олександрії

09.08.1994. 2-й тур чемпіонату України-1994/1995 у першій лізі

Ворскла – Олександрія – 0:3



Найрезультативніший матч – 6 голів

30.06.1994. 39-й тур чемпіонату України-1993/1994

Олександрія – Ворскла – 4:2

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Ворскла

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Дубра, Мірошніченко – Запорожан, Банада – Лучкевич, Шастал, Задерака – Безбородько

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Артур – Петровіч – Саків, Луїзао, Кравченко, Ребенок – Коломоєць

"Родзинки" матчу:

– Переможна серія Олександрії в матчах проти Ворскли в УПЛ триває три матчі – при цьому ворота "жовто-чорних" залишаються "сухими".

– Переможна домашня серія Олександрії в УПЛ триває п'ять матчів.

– Олександрія утримує клубний рекорд, не граючи на своєму полі внічию в УПЛ 13 матчів поспіль (7 перемог та 6 поразок).

– Полтавчани на виїзді не забивають голів в УПЛ впродовж 499 хвилин.

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

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Попередній поєдинок між цими командами був дуже рівним, однак олександрійці проявили кращу реалізацію. У Ворскли з цим компонентом проблеми тягнуться із самого початку чемпіонату, тож матч, імовірно, пройде по схожому сценарію – у важкій позиційній боротьбі гору візьме більш стабільний колектив. Таким поки здається Олександрія.

Колос – СК Дніпро-1

Не встигли ми відзначити Колос за покращення футболу та впевнену перемогу над Десною, як ковалівці знову поступилися за сіренької гри. Можливо, поєдинок із Ворсклою у Полтаві мав би завершитись внічию, але на перемогу новачок УПЛ точно не награв – втім, це не заважає Руслану Костишину критикувати арбітрів після кожної невдачі. Колосу і справді дістається від їхніх рішень, але більшість із семи поразок у восьми останніх матчах були цілком заслуженими. Словом, команда поки що з кризи не вийшла.

Попередній матч. 31.08.2019. 6-й тур чемпіонату України-2019/2020

СК Дніпро-1 – Колос – 2:1

Голи: О. Назаренко, 59, Когут, 90+3 – Морозко, 18.

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СК Дніпро-1 довгий час повторював шлях ковалівців, програвши у шести турах поспіль, але потім підопічні Дмитра Михайленка почали набирати оберти. Спочатку дніпровці втримали нульову нічию з Десною, потім переграли Ворсклу завдяки суперечливому пенальті, а минулого тижня дебютант УПЛ впевнено здолав Львів. Завдяки такому підйому в турнірному та ігровому плані СК Дніпро-1 набрав 18 очок, піднявшись у зону плей-офф за єврокубки – нині там з аналогічною кількістю балів сидять Олімпік та Маріуполь. Колос відстає всього на один пункт, тож сьогодні "жовто-чорним" необхідно хоча б не програти.

Статистика протистояння Колоса з СК Дніпро-1

Всього: 3 матчі, 1 нічия, 2 перемоги СК Дніпро-1, різниця м’ячів 3-6

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+0, =0, -1, 1-2)

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Задоя (Колос)

Травмовані: Костишин – Сафронов

Не зіграють з інших причин: Кожушко (Колос; умови оренди)

Найкращі бомбардири протистояння

Колос: Джемаль Кизилатеш, Ільїн Олег, Євгеній Морозко – по одному голу.

СК Дніпро-1: Олександр Назаренко – 2, Станіслав Куліш, Сергій Логінов, Олексій Чичиков, Ігор Когут – по одному.

Орієнтовні склади на матч Колос – СК Дніпро-1

Колос: Волинець – Зозуля, Максименко, Парамонов, Мігунов – Мілько, Оріховський – Ільїн, Задоя, Вільх'яльмссон – Лисенко

СК Дніпро-1: Юрчук – Шаповал, Гуйє, Логінов, Польовий – Кравченко – Коркішко, Когут, Вакулко, Назаренко – Супряга

"Родзинки"

– Ковалівці обходяться без нічиїх в чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 8-ми матчів (2 перемоги та 6 поразок).

– Дніпровці забивають голи в УПЛ впродовж рекордних для клубу 5-ти матчів (7 м’ячів).

– 25-й гол в УПЛ можуть забити Олександр Кобахідзе та Сергій Кравченко (обоє — Дніпро-1).

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Колос у попередній зустрічі зазнав драматичної поразки, пропустивши на останній хвилині – втім, вона була по ділу. СК Дніпро-1, попри купу проблем, виглядає командою, в якої є певний запас, а от ковалівці грають на межі можливостей – і все одно виходить слабко. Прямо зараз колектив Руслана Костишина в ігровому плані виглядає слабше за підопічних Дмитра Михайленка, тож можна прогнозувати третю поспіль перемогу дніпровців.

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