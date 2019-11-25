Олександрія – Вольфсбург: матч Ліги Європи обслуговуватиме арбітр з Австрії

УЄФА визначився з іменами суддів, які працюватимуть на матчі 5 туру групового етапу Ліги Європи між Олександрією і Вольфсбургом.

Гру обслуговуватиме австрійська бригада на чолі з Мануелем Шюттенгрубером, інформує сайт УЄФА.

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Асистентами на лінії будуть Роланд Бранднер і Роберт Штайнахер, четвертий арбітр – Рене Айзнер. Слід додати, що це не перша зустріч 36-річного Шюттенгрубера з українськими командами. У його активі шість матчів за участі наших клубів, останній – між Спортінгом і Ворсклою у минулорічному розіграші Ліги Європи.

Нагадаємо, матч Олександрія – Вольфсбург відбудеться 28 жовтня на Арені Львів, стартовий свисток – о 19:55 за київським часом.

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