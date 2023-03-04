Олександрія – СК Дніпро-1

Цей матч можна назвати центральним у турі, з огляду на статус команд та їхні перспективи. Афіша теж гучна – експерти й телекоментатори сьогодні багато говоритимуть про зустріч нового тренера олександрійців з "рідним Дніпром" (щоправда, Ротань давно сказав, що СК – не його клуб). Руслан Петрович дійсно має конкретний зв'язок зі "спортклубівцями". Асистентом тренера в Олександрії став екс-капітан Дніпра-1 (Кравченко), а за зиму його нова команда посилилась низкою виконавців з дніпровської академії.

Ротань запросив до Олександрії ще 2 гравців Шахтаря

Від Олександрії очікують не тільки яскравого Ротань-стайлу з купою розрізних пасів, а і боротьби бодай за медалі (саме таке завдання ставили перед стартом сезону). У першому матчі після відновлення сезону "аграрії" не впорались ні з грою, ні з результатом – вони розписали нічию 3:3 з Металістом 1925, зігравши з необачно високою лінією оборони й не продемонструвавши очікуваної тікі-таки. Не останню роль у фіаско зіграв і жахливий газон на КСК Ніка.

Жахливим такий футбол теж не можна називати (і справа не тільки в голах), але у Руслана Ротаня занадто багато роботи. Недоліки в грі Олександрії є помітнішими й важливішими, ніж потенційні переваги. Не факт, що з нинішнім кадровим підбором вдасться досягти прогресу. Поки що варто констатувати – "аграрії" намагаються грати першим номером і активно долучають до атак захисників, але при цьому допускають занадто багато помилок попереду.

З огляду на матчі СК Дніпра-1 проти АЕК Ларнаки, можна сказати – олександрійцям пощастило. Команда Олександра Кучера в позиційному наступі виглядала жахливо і з Довбиком, і без нього. Захисники не могли просунути м'яч навіть у центр, боротьба програвалась, динаміки не вистачало, а в штрафний увійти взагалі не вдавалося. Гру "спортклубівців" у даних поєдинках цілком можна назвати катастрофічною.

Поки що важко сказати, чи це надовго. У стратегічному плані все виглядає круто – дніпровці за зиму підписали низку якісних легіонерів, Довбик залишився й багато забивав на зборах, Амаша втримали. Повернувся з лазарету Бланко, який демонструє футбол рівня легіонерів УПЛ-2013. При цьому в тактичному плані суттєвих змін внесено не було – СК Дніпро-1 грає приблизно в тому ж стилі, що і з Ігорем Йовічевічем.

Можливо, саме велика кількість новачків і створює проблеми "спортклубівців". Команда виглядає дещо сирою й незіграною. Тим не менш, труднощі з просуванням м'яча були характерними і восени – просто тоді їх перекривав шалений перформанс Піхальонка й Довбика. Якщо в них щось піде не так, то шанси на золоті медалі різко підуть вниз – а перевага над Шахтарем і так мінімальна. Всього два очки. СК Дніпру-1 потрібно набирати темп прямо зараз.

Кадрова ситуація

Травмовані: Довбик (СК Дніпро-1; під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – СК Дніпро-1

Олександрія: Шевченко – Мірошниченко, Логінов, Бабогло, Цуріков – Михайленко, Ковалець, Мустафаєв – Калітвінцев, Кобзар, Волошин

СК Дніпро-1: Валеф – Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Пеглоу – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Важко робити якісь прогнози. Олександрія залишається котом у мішку, а СК Дніпро-1 дезорієнтував своїм футболом проти АЕК Ларнаки. Багато що залежатиме від наявності Довбика – без нього можна очікувати те ж саме, що і в матчі-відповіді проти кіпріотів. ЗМІ повідомляли, що він готовий зіграти, але будемо дивитись. Так чи інакше, командної хімії в перших поєдинках "спортклубівцям" дещо бракуватиме.

Букмекери вважають фаворитом СК Дніпро-1. Ми насмілимось погодитися з ними. Все ж, Олександрія Ротаня тільки розбудовується, а її ігровий стиль з високою лінією оборони виглядає занадто вразливо. За неї регулярно каратимуть не тільки дніпровці, а й будь-який аутсайдер. Ми поставимо на перемогу гостей, але великою мірою це прогноз пальцем в небо. Поки що у нас замало інформації про стан команд.

Верес – Чорноморець

Верес круто стартував у поточному чемпіонаті, довгий час тримаючись у боротьбі за єврокубки, однак кінець першої частини сезону команда змазала – було зафіксовано шість поразок у семи матчах, причому кілька разів рівнян громили. Такий фініш вимагав від керівництва серйозних кроків. Клуб навіть наважився провести "народний відбір" футболістів, влаштувавши масовий перегляд.

В'ячеслава Шевчука через непрості відносини з Юрієм Віртом перевели на посаду віце-президента, а президент клубу навіть запустив особистий ютуб-канал. Крім того, Верес зіграв у турнірі Winter Cup. Перед цим колектив провів продуктивні збори в Туреччині.

Чинний спортдир рівнян гнівається, що до його пропозицій по кадровому підсиленню ніхто не прислухався (хоча клуб міг задешево підібрати центрбека Дячука). Втім, новачків у "народному клубі" вистачає. Колектив підписав вінгера Блізніченка, центрбеків Хондака й Маткобожика, а також правого фулбека Балана – усі вони мають солідний досвід в УПЛ. Також до команди доєднався 22-річний хав Тишинінов, який має досвід матчів у Словаччині – він став переможцем "народного відбору".

Втрати у Вереса серйозні. Євген Пасіч відправився у СК Дніпро-1, а форвард-ветеран Сергійчук перейшов у Буковину. Центрбек Мірошник переїхав у Литву, а вінгер Сергій Шестаков став гравцем ЛНЗ. Майже всі ці гравці мали важливе значення для Вереса восени – як мінімум, вони надавали Юрію Вірту солідну глибину складу. Подивимось, як їх замінять новачки.

Згадуючи Чорноморець, на думку спадають сумні асоціації. В середині ХІХ століття Османську імперію називали "хворою людиною Європи" – одеську ж команду можна назвати "хворою людиною УПЛ". Після повернення в еліту "моряки" так і не змогли зарекомендувати себе стабільним проектом з хорошими перспективами. Керівництву клуб відверто нецікавий, фінансування не вистачає, а результати жахливі.

Роман Григорчук намагався оживити Чорноморець, налаштувавши хороший пресинг і видавши низку непоганих за якістю матчів, але цього вистачило лишень на передостанню позицію. За зиму ситуація не стала кращою – Одесу покинули Наумець, Петько, Кубемба, Джеймс, Кравченко й Бобко. Не всі вони відігравали критичне значення для гри "моряків", але масштаб втрат пристойний.

Натомість, клуб повернув Авагімяна (оренда на півроку), підписав опорників Демченка (з Олександрії) та Задою (з Колоса), а також орендував у Зорі форварда Алефіренка. Вдалося посилитись і двома легіонерами, прізвища й колишні клуби яких нічого не можуть сказати нейтральному вболівальнику. Чи вистачить цього для порятунку в УПЛ? Подивимось. Так чи інакше, Чорноморцю буде дуже важко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Паст (Чорноморець)

Дискваліфіковані: В. Шарай, Вовченко (Верес)

Орієнтовні склади на матч Верес – Чорноморець

Верес: Когут – Гагун, Курко, Маткобожик, Квасний – Кучеров, Кльоц – Дахновський, С.Шарай, Пасіч – Шестаков

Чорноморець: Непогодов – Путря, Єрмаков, Білий, Селін – Войтіховський, Задоя, Політило – Брагару, Юсов, Авагімян

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Верес якісно підготувався до сезону, а от Чорноморець і за кращих умов виглядав непереконливо. Особливо слабко одесити атакували, забивши всього 10 голів за першу частину чемпіонату. Суттєвих позитивних змін за зиму не сталося, можемо прогнозувати перемогу рівнян.

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