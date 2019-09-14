Олександрія – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Олександрія вдома впевнено переграла СК Дніпро-1 у рамках 7-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – СК Дніпро-1.

Олександрія без проблем обіграла СК Дніпро-1. В першому таймі голів не було, а на початку другого Довгий відкрив рахунок в матчі. Дніпряни намагались відігратись, але пропустили другий м'яч від Сітала.

Олександрія здобула впевнену перемогу над СК Дніпро-1 та вийшла на друге місце в УПЛ

Таким чином, Олександрія набрала 12 очок, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці. СК Дніпро-1, маючи у активі лише 8 залікових балів, залишився на шостому місці