toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДРІЯ - СК ДНІПРО-1

Олександрія – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

18:05 46 Читать на русском
Олександрія – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Олександрія вдома впевнено переграла СК Дніпро-1 у рамках 7-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – СК Дніпро-1.

54’ Олексій Довгий
77’ Артем Сітало
 
54’ Олексій Довгий
77’ Артем Сітало

Олександрія без проблем обіграла СК Дніпро-1. В першому таймі голів не було, а на початку другого Довгий відкрив рахунок в матчі. Дніпряни намагались відігратись, але пропустили другий м'яч від Сітала.

Олександрія здобула впевнену перемогу над СК Дніпро-1 та вийшла на друге місце в УПЛ

Таким чином, Олександрія набрала 12 очок, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці. СК Дніпро-1, маючи у активі лише 8 залікових балів, залишився на шостому місці

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Гусєв став на захист Михайличенка
10:58
2157
Теги
Відеоновини СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Олександрія - СК Дніпро-1 Олександрія Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Наполі
19:00
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук