Олександрія – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Англія — 18:36 2
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Норвіч – Манчестер Сіті: Зінченко потрапив у стартовий склад
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Шахтар – Зоря: 5 голів і камбек у класному матчі УПЛ – Тайсон отримав моторошну травмуУкраїна — 18:31 1332
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Коноплянка провалив шлях до Барселони, але в Шахтарі має шанс частково реабілітуватисяНімеччина — 14:21 1967
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Гасперіні не поспішає святкувати вихід з групи Ліги чемпіонів – тренер Аталанти відзначив рівень Шахтаря та Динамо ЗЛіга чемпіонів — 12:38 535
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Золоті 90-ті: Гвардіола, кривава бійня у Сараєво, f*ck off від Баджо і ще 27 фото "старої школи"Овертайм — 12:00 4746