Скаути польських і угорських клубів переглядали гравця "жовто-чорних" на матчі проти Шахтаря, повідомляє Sport Arena.

Олександрія – Шахтар – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Шастал провів весь поєдинок і навіть забив другий м'яч у ворота "гірників". За інформацією джерела, 25-річним хавбеком цікавляться команди з верхніх частин таблиці чемпіонатів Польщі та Угорщини. Статистика Шастала у поточному сезоні – 17 матчів, 3 голи та один асист.

Додамо, що контракт півзахисника з Олександрією розрахований до кінця 2021 року, ціна за Transfermarkt – 300 тисяч євро.

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