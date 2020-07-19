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Олександрія – Шахтар: Венглинський оцінив шанси команди Шарана у протистоянні з "гірниками"

09:53 - Читать на русском
Олександрія – Шахтар: Венглинський оцінив шанси команди Шарана у протистоянні з "гірниками"
Олександрія – Шахтар / ФК Шахтар

Асистент головного тренера Динамо U-19 Олег Венглинський поділився очікуваннями від завершального матчу сезону між Олександрією та Шахтарем.

 

"Відразу після карантинної паузи олександрійці дуже багато втратили. А коли команда прийшла до тями – вже було пізно боротися за медалі.

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Можливо, у цьому матчі Володимир Шаран вдасться до певної ротації, з огляду на те, що незабаром потрібно грати поєдинки плей-офф за вихід в Лігу Європи.

Шахтар же, вигравши чемпіонат, все одно у кожній грі знаходить мотивацію. У "гірників" вистачає запасу міцності, щоб і не основним складом домагатися максимального результату", – сказав Венглинський у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Шахтар достроково став чемпіоном України, а Олександрія втратила навіть теоретичні шанси поборотися за медалі. Команді Шарана після закінчення чемпіонату доведеться грати матчі плей-офф за вихід у Лігу Європи.

Олександрія – Шахтар: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:00
6158
Теги
Олег Венглинський Олександрія Олександрія Володимир Володимир Шаран Олександрія - Шахтар Шахтар Шахтар
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