У середу, 2 квітня, Олександрія прийматиме Шахтар у центральному матчі чвертьфінальної стадії Кубка України 2024/25. Стартові склади команд та посилання на трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч Олександрія – Шахтар розпочнеться о 14:00 на стадіоні Ніка в Олександрії. Наживо зустріч можна подивитись на каналі УПЛ ТБ. Головні події гри опише і "Футбол 24" в текстовій трансляції.

Олександрія – Шахтар: анонс матчу 1/4 фіналу Кубка України

За вивіскою це найгучніший матч 1/4 фіналу Кубка України – друга команда УПЛ проти третьої. Шахтарю буде важко наздогнати Динамо в чемпіонаті, але "гірники" явно налаштовані втримати бодай Кубок. Для Олександрії максимальне досягнення в цьому змаганні – два півфінали у сезонах 2015/16 та 2020/21.

Стартовий склад Олександрії: Єрмаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк – Калюжний – Безерра, Шепелєв, Мишньов, Цара – Філіппов

Стартовий склад Шахтаря: Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Назарина – Педрінью, Марлон, Судаков, Кевін – Егіналдо.