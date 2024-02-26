"Матч видався таким важким з двох причин. Перш за все, через обставини матчу. Суперник теж мав справлятись з цим. Це був дуже довгий та складний день. Друге, це стан поля. Воно не дозволяло грати так, як би ми хотіли. Коли таке поле, ви десь втратите м'яч. Тому це було складно.

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Попри обставини, ми намагались грати у наш футбол. Коли поле стало вологішим в останні 15 хвилин після паузи, це, мабуть, був найкращий відрізок гри для нас. Ми створили 2-3 моменти та добре грали на м'ячі.

Нам потрібно було більше удачі, потрібно було ухвалювати кращі рішення у останній фазі атаки, щоб забити гол, який ми заслужили", – наводить слова Пушіча Tribuna з посиланням на УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Олександрія та Шахтар так і не відзначились голами у матчі 18-го туру чемпіонату України. "Гірники" зберегли завдяки цій нічиїй 4 місце, але Динамо має на гру більше в запасі.

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