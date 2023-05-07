Олександрія приймає Шахтар на КСК Ніка у 25-му турі Прем'єр-ліги. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Олександрія – Шахтар стартує о 15:00. Після 24-х турів "гірники" лідирують в УПЛ, набравши 59 очок. Команда Руслана Ротаня йде 5-ю (37 балів). Олександрія на 5 очок випереджає Кривбас, який зіграв на матч більше.

Олександрія – Шахтар: анонс матчу УПЛ

У першому колі команда тоді ще Юрія Гури відібрала очки в Шахтаря. Поєдинок у Львові завершився з рахунком 2:2.

Пряма трансляція гри доступна на Setanta Sports, а також у цій новині на "Футбол 24".

Стартові склади на матч Олександрія – Шахтар:

Олександрія: Шевченко – Мірошніченко, Логінов, Бабогло, Скорко – Михайленко, Рибалка, Копина –Третьяков, Ковалець, Мустафаєв.

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Степаненко, Джурасек – Швед, Бондаренко, Судаков – Траоре.

Онлайн-трансляція матчу УПЛ Олександрія – Шахтар 7 травня 2023