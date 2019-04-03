Олександрія – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 23-го туру УПЛ

Олександрія вдома приймає Шахтар у поєдинку 23-го туру УПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч як і онлайн-трансляція Олександрія – Шахтар на "Футбол 24" стартував о 17:00.

Шахтарю на замітку: топ-10 крутих та перспективних бразильців з найкращою трансферною вартістю

Стартові склади на матч Олександрія – Шахтар:

Олександрія: Паньків – Цуріков, Бабогло, Шендрік, Лучкевич – Запорожан (к), Гречишкін, Задерака, – Ковалець, Полярус, Сітало;

Запасні: Рудик, Микицей, Довгий, Пономар, Шастал, Банада, Дедечко.

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Алан Патрік – Нем, Коваленко, Тайсон – Мораєс;

Запасні: Шевченко, Матвієнко, Майкон, Малишев, Марлос, Соломон, Дентінью.

Зазначимо, за умовами орендної угоди участь у цьому матчі не зможе взяти форвард Олександрії Владислав Кулач.