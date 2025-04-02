Олександрія після зимової паузи виграла усі матчі, крім одного – проти Шахтаря. Підопічні Руслана Ротаня зустрічались з "гірниками" місяць тому, зазнавши розгрому за 16 хвилин. Судаков за цей час встиг долучитись до трьох голів, помстившись за вересневу ганьбу. Тоді донеччани пропустили вісім голів від "містян", що стало рекордом за останні 8 років.

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Матч-відповідь міг завершитись інакше. У першу годину зустрічі краще виглядали саме "жовто-чорні". Вони мали один гольовий момент і круто стримували Шахтар – настільки круто, що до 60-х хвилин підопічні Маріно Пушіча навіть ударів по воротах не мали. А потім з'явився Судаков, який зробив результат.

Саме на різницю в класі Руслан Ротань і списав поразку 0:3. Деякі аналітики критикували Руслана Петровича за подібні пояснення. Мовляв, точно так же він обґрунтував і фіаско проти Динамо в другому поєдинку – і точно так же Олександрія добре починала й погано завершувала. Втім, клуб і тренерський штаб "містян" ніколи й не заявляли про боротьбу за чемпіонство чи готовність бити грандів у кожному турі.

Відсутність таких мрій помітна і по ігровому малюнку. Олександрія не претендує на статус найбільш прогресивного колективу УПЛ, а спокійно працює за шаблонами. Епізодичний високий пресинг, висока лінія оборони, надзвичайна інтенсивність єдиноборств в середньому блоці, розіграші в кілька передач у першій фазі атаки (в яких активно допомагає голкіпер), флангові контратаки, кроси на Філіппова і підтримка центрхавів у зонах завершення – ось що собою являє футбол "жовто-чорних".

Навесні клуб ще й зберіг Калюжного та посилив конкуренцію на ключових позиціях. Цього виявилось достатньо, аби зберігати відрив у 6 очок від Шахтаря й періодично мучити топів, хоча від проблемних матчів (як проти Лівого Берега) такий футбол не страхує. Як і від розгромів від Судакова.

Але проти Олександрії грати дуже важко. Перемоги грандів над командою Руслана Ротаня стали можливими не через тактичні переваги, а через різницю в класі лідерів. Тим більше дивує поведінка Маріно Пушіча – коуч "гірників" під час міжнародної паузи надав команді аж 11 днів вихідних, а сам поїхав до Нідерландів. І це в настільки відповідальну мить сезону.

Так, у чемпіонаті хорват публічно капітулював, віддавши золото Динамо, однак Шахтарю потрібно відібрати у Олександрії срібло – і обов'язково покласти його в Кубок. Наставник донеччан знехтував цими фактами. Як і фактом наявності кількох коштовних новачків, яких потрібно інтегрувати в склад. Та і делегація донеччан до збірних була не такою вже й масштабною, тож можна було відпрацьовувати міжланкові взаємодії.

От тільки метод Маріно Пушіча працює! Хорват давав тиждень вихідних і перед матчем з ПСВ, а потім команда ледь не перемогла в Ейндховені. Тепер же "гірники" вийшли після 11-денної відпустки й досить впевнено розібрались з Оболонню. Певні проблеми у зустрічі з киянами виникали (деякий час гра взагалі була рівною), однак тренер списав їх на втому лідерів (зокрема, Судакова).

І ось Шахтар підійшов до нової зустрічі з Олександрією. Маріно Пушіч попередив, що на кубковий поєдинок він не стане проводити ротацію – хорват взагалі не є її прихильником. Сьогоднішній склад повинен бути значно потужнішим, ніж на вихідних, адже із дискваліфікації повертається Матвієнко, а експеримент з дебютантом Аліссоном на правому фланзі атаки явно відкладуть до простіших матчів.

Цікаво, кому Маріно Пушіч довіриться у опорній зоні. Проти Оболоні стартував Марлон, який навіть отримав капітанську пов'язку. Бразилець продемонстрував звичний високоякісний футбол, однак на початку року круто виглядав Назарина – Єгора став одним із архітекторів перемоги над Олександрією, та і проти Кривбаса опорник працював круто. А ще він начисто переграв Калюжного в особистій зустрічі.

Хай там як, заруба обіцяє бути серйозною. Олександрія стала лише потужнішою у порівнянні з осінньою версією, а Шахтар місяць тому довів здатність бити навіть такого суперника. Щоправда, "гірники" також довели здатність мучитись з середняками. Словом, інтрига у протистоянні не просто жива – вона прямо кричить про високу ймовірність сенсації.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шулянський – Конопля, Криськів

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Шахтар

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк – Калюжний – Безерра, Шепелєв, Мишньов, Цара – Філіппов

Шахтар: Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Назарина – Педріньйо, Бондаренко, Судаков, Кевін – Егіналду

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Навряд чи Руслан Ротань підготує щось революційне в тактичному плані конкретно під чвертьфінал – та воно й не потрібно. Пеп Гвардіола на таких спробах програв декілька ЛЧ. Чомусь здається, що Олександрія знову сконцентрується на грі проти м'яча й спробах тікати по флангах.

Більше цікавить, як діятиме Шахтар. Донеччани вкрай нестабільні навіть впродовж одного матчу. Шахтар здатний ганяти Баварію й одночасно з цим припускатись дитячих помилок в обороні, а може видати понурий футбол з трьома моментами й одним голом у ворота Лівого Берега. Проблема цього колективу криється саме в непостійності – а у матчах на виліт даний недолік може дорого коштувати.

Тим не менш, розгром Олександрії занадто свіжий у пам'яті – як і натужна звитяга "містян" над Лівим Берегом. Зрештою, навіть у найслабших поєдинках Судаков і Ко творили магію, а це дуже важливий фактор (олександрійці знають про нього чи не найкраще). З огляду на всі ці нюанси, ми все ж поставимо на перемогу Шахтаря.

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