Олександрія – Сент-Етьєн: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

Офіційні перепустки на матч четвертого туру Ліги Європи вже можна придбати у касах Арени Львів.

Сьогодні, 17 жовтня, стартував продаж квитків на матч четвертого туру групового етапу Ліги Європи Олександрія – Сент-Етьєн, повідомляє офіційний сайт українського клубу. Вартість квитків варіюється від 50 до 2000 гривень. Також квитки можна придбати онлайн на сайті олександрійського клубу.

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До слова, поєдинок Олександрія – Сент-Етьєн відбудеться 7 листопада на стадіоні Арена Львів. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. У групі I Ліги Європи крім Олександрії також грають Вольфсбург і Гент.

Нагадаємо, у першому матчі на виїзді український клуб поступився Вольфсбургу з рахунком 3:1, а у домашньому поєдинку проти Гента зіграв у результативну нічию 1:1. Наступний матч олександрійці проведуть у гостях проти французької команди 24 жовтня. Початок зустрічі о 19:55.

Олександрія після двох турів посідає четверту сходинку, маючи у своєму активі одне очко. Першу сходинку з 4-ма пунктами ділять між собою Вольфсбург та Гент.

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