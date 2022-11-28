В рамках 15-го туру УПЛ Олександрія приймає Рух, а Кривбас зустрінеться з СК Дніпром-1. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олександрія – Рух

Олександрії перед початком сезону поставили завдання завоювати медалі. Це бажання підкріплювалось грамотною кадровою політикою, тож злет підопічних Юрія Гури у цьому чемпіонаті не викликає подиву – а от сам зміст футболу "аграріїв" вражає. Вони демонструють осмислений позиційний футбол із пристойним пресингом, і не відмовляються від стилю навіть у матчах проти грандів. Як наслідок, з Шахтарем було зафіксовано нічию, а Динамо дали крутий бій (поразка 1:3 була зовсім не по рахунку).

Виконати завдання керівництва Олександрія могла у позаминулому турі, однак все завершилось грандіозним фіаско. У матчі за третє місце Зоря розгромила "містян", забивши 4 голи за 12 хвилин. Виправлятись за поразку підопічні Юрія Гури повинні були у зустрічі з СК Дніпром-1 в Ужгороді, але його зупинили всього через 9 хвилин після стартового свистка – гру дограють у наступному році.

Словом, кінець 2022-го у команди змазався, але нижче п'ятої позиції до зимової паузи олександрійці вже не впадуть. Втім, важливо не відпустити Динамо та Зорю у відрив – поки що розрив становить всього чотири очки, а значить боротьба за медалі не завершена. Відіграти більший гандикап навесні буде практично нереально, а знизу ще й Колос підтискає.

Саме тому підопічним Юрія Гури необхідна перемога над Рухом. Львів'янам вона потрібне не менше – команда Леоніда Кучука і так не вражала по ходу сезону, а після поразки від Львова та нічиєї з Минаєм вона опустилась у зону перехідних матчів. Невдоволення фанів колектив ще якось переживе (не так вже їх і багато, та й тренер не ставить футбол для глядачів), однак тривожити керівництво "жовто-чорні" точно не хочуть.

Насправді, ситуація не така вже й критична. Рух опустився на тринадцяту позицію, але у нього ще два матчі в запасі. І навіть без них львів'яни йдуть десятими у таблиці очікуваних очок.

Цей колектив зовсім не безнадійний – просто для нього характерна залежність від простору за спинами суперника. На контратаках підопічні Леоніда Кучука здатні розірвати навіть Зорю з СК Дніпром-1, тож списувати рухівців не варто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ковалець (під питанням), Калітвінцев (Олександрія)

Дискваліфіковані: Бойчук, Роман, Слюсар (Рух)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Рух

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Дячук, Бабогло, Цуріков – Рибалка, Дришлюк – Костишин, Демченко, Кожушко – Третьяков

Рух: Ледвій – Кітела, Холод, Слюбик, Лях – Сапуга, Довгий – Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди підходять до зустрічі в неоднозначній формі. Олександрія втратила двох лідерів і провалила ключовий матч сезону – втім, за рівнем свого футболу "аграрії" переважають Рух. Львів'яни ж у попередньому турі відпочивали, однак команда нарвалася на дискваліфікацію аж трьох футболістів (а ще кілька виконавців їздили в юніорську збірну).

Гості працюватимуть першим номером, а значить Рух отримає бажаний простір для контратак. Між тим, оборона у олександрійців далека від ідеалу. Щоправда, у господарів вона ще слабша. З огляду на вищезазначені фактори, ми поставимо на нічию.

Кривбас – СК Дніпро-1

Поєдинок, який яскраво символізує реалії українського футболу. Клуби з Кривого Рогу та Дніпра свого часу припинили існування через фінансові проблеми, при цьому обидва проекти мали одного інвестора. Перший було "відроджено" після втручання влади методом перейменування Гірника у Кривбас.

Другий же створили на базі ФК Дніпро (подейкують, аби не віддавати його борги) і заявили в ПФЛ з грубим порушенням регламенту. При цьому СК Дніпро-1 публічно відхрещується від історії ФК, який існував паралельно ще протягом трьох років (існує теорія, ніби так зробили задля обходу санкцій УЄФА). Пам'ятайте про ці нюанси, коли коментатори, блогери та експерти будуть розказувати про легендарне протистояння Дніпра з Кривбасом.

Ви можете любити новостворені клуби або ненавидіти, однак історію їхньої появи замовчувати не варто. Це вкрай важливо у контексті боротьби СК Дніпра-1 за чемпіонство – поява третьої сили, здатної відібрати золото у Динамо та Шахтаря, змушує підтримувати "жовто-чорних" на рівні підсвідомості. Частина фанів вже й забула про неоднозначну репутацію клубу. Так чи інакше, до самої команди питань бути не може.

Підопічні Олександра Кучера заслужено йдуть зимувати у статусі лідерів УПЛ. За всіма очікуваними показниками, за розширеною статистикою, за результатами матчів з конкурентами – та взагалі за всіма важливими критеріями "спортклубівці" були найкращими у першій половині сезону. Навіть критична кадрова ситуація, яка змушувала грати одним складом практично без лавки запасних, не завадила пройти півріччя без поразок і відірватись від Шахтаря на сім очок.

Внаслідок недограного поєдинку з Олександрією розрив скоротився до п'яти залікових балів, а у Шахтаря є ще два матчі в запасі у 2023-му. Саме тому команді Олександра Кучера важливо не розслаблятись наприкінці року. Гандикап дніпровців може як збільшитись до астрономічного, так і скоротитись до мінімуму. В останніх двох матчах 2022-го "жовто-чорним" бажано перемагати.

Повернення Кривбаса в УПЛ виявилось не настільки крутим. Керівництво запакувало проект солідними новачками з великим досвідом гри в еліті, а головним тренером призначили самого Юрія Вернудуба – втім, першу перемогу новачок здобув аж наприкінці жовтня. Як наслідок, більшу частину сезону криворіжці провели серед четвірки аутсайдерів.

Протягом останнього місяця команда ожила, вигравши три поєдинки з п'яти й піднявшись на дванадцяту сходинку в таблиці, однак поразка від Металіста 1925 тиждень тому повернула її в зону перехідних матчів. При цьому підопічні Юрія Вернидуба виглядали не так вже й погано, однак під шаленою зливою й на залитому водою газоні все вирішував рандом – більше пощастило харків'янам.

Зранку в Кривому Розі має пройти дощ, а ближче до 16:00 обіцяють сніг. Подивимось, як на це відреагує поле стадіону Гірник – якщо воно буде в незадовільному стані, то перевага СК Дніпра-1 в класі й техніці нівелюється. На перший план вийде силова боротьба та вольові якості, хоча навіть за ідеальних умов списувати господарів не варто. Вони непогано контратакують і вміють працювати з м'ячем – труднощі виникають лише із грою на останній третині.

На ЧС-2022 в цей же час гратимуть Гана з Південною Кореєю. Вивіска така собі, тож можна приділити годинку уваги і нашому футболу. Далеко не факт, що поєдинок у Кривому Розі виявиться менш цікавим.

Кадрова ситуація

Травмовані: Амаш (під питанням), Лучкевич, Громов, Пуріта (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кривбас – СК Дніпро-1

Кривбас: Сарнавський – Якимець, Ловріч, Вернидуб, Стецьков – Банада, Капіч – Микитишин, Хомченовський, Волошин – Дебелко

СК Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Назаренко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Які б фактори не грали на користь Кривбаса, СК Дніпро-1 залишається фаворитом. Підопічні Олександра Кучера вже неодноразово доводили здатність перемагати будь-якого суперника за будь-яких умов – ні налаштування, ні втома, ні кадрові проблеми не вплинули на силу "жовто-чорних". Команда виграла 11 матчів УПЛ з 13-ти, не зазнавши жодної поразки.

Юрій Вернидуб побудував не такий вже і слабкий колектив (за очікуваними очками він йде на восьмій позиції), але криворіжцям критично бракує якості в завершальній фазі атак. Кривбас недозабив у чемпіонаті майже вісім голів. Оборона теж по цифрах пристойна, але в кожному поєдинку вона втрачає концентрацію.

З огляду на вищезазначені фактори, ми поставимо на перемогу СК Дніпра-1.

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