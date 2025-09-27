У рамках 7-го туру УПЛ 2025/26 Олександрія приймає Полтаву, а Зоря зіграє з Оболонню. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олександрія – Полтава

Срібний призер УПЛ після шести поспіль поразок у всіх турнірах почала набирати очки. Спочатку олександрійці влаштували розгром ЛНЗ (4:1), а потім дали бій Динамо в Кубку (2:1) й розписали нічию з киянами у чемпіонаті (2:2). Що найбільш важливо, разом з результатами вгору підтягнувся й рівень гри "жовто-чорних" – і мова не тільки про "сухий лист" і гол на 11-й секунді у виконанні Булеци.

"Повірили, що у Динамо можемо вирвати більше": захисник Олександрії про швидкий гол, спірний пенальті і супергероя

У Олександрії почав простежуватись порядок. Кирило Нестеренко зробив пішов на певне спрощення футболу, відмовившись від пресингу в інтенсивності ПСЖ й домінування на м'ячі – нині команда активніше грає "другим номером", через виноси на хід вінгерам або на форварда-стовпа (під якого біжать відкриватись). Дуже непогано себе зарекомендував Шостак, який перейшов з незручної позиції опорника трохи вище й демонструє здатність тягати м'яч на 50 метрів (завершуючи взяттям воріт).

Добитися результату в останніх зустрічах вдалося завдяки роботі на зустрічних курсах. І то не без нюансів – Динамо доводячи кожне п'яте володіння до штрафного "аграріїв" і створивши чимало моментів (та й забивши двічі). Із ЛНЗ ж дещо пощастило з ударами Цари й марнотратством суперників, а розгром встановили вже у компенсований час. Проблеми в опорній зоні та в обороні ще нікуди не поділись.

А от у матчі з Полтавою олександрійці вже самі змушені будуть вести гру, зламуючи "автобус" і наражаючись на контратаки. Карпати й Верес не дадуть збрехати, наскільки небезпечними можуть бути дебютанти УПЛ за такого малюнку гри. Підопічні Ігора Тимченка хоч і програли п'ять із шести матчів, але реально провалилися тільки з Металістом 1925 – це був єдиний поєдинок, у якому полтавці не забили.

Усі інші матчі полтавці провели більш ніж гідно, що дозволяє триматись вище за Олександрію в таблиці очікуваних голів. Втім, дебютанту УПЛ все одно важко – за цим же показником команда тримається в зоні перехідних матчів. За очікуваними пропущеними "містяни" переважають тільки Кривбас і Епіцентр. І це попри феноменальні сейви Єрмолова в останніх двох турах.

Кадрова ситуація

Травмовані: Підлепич (під питанням), Кобзар, Щербак, Даниленко

Дискваліфіковані: Жонатан – Коцюмака

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Полтава

Олександрія: Долгий – Скорко, Боль, Беїратче, Огарков – Фернандо – Туаті, Шостак, Булеца, Цара – Кулаков

Полтава: Єрмолов – Бужин, Ходуля, Веремієнко, Кононов – Місюра – Одарюк, Оніщенко, Хахльов, Галенков – Вівдич

Прогноз "Футбол 24" – обидва заб'ють

Здатність нинішньої Олександрії ламати "автобуси" аутсайдерів поки що невідома. Особливо на тлі повернення Веремієнка в основу після дискваліфікації – а ще цілком можливим є повернення з лазарету Підлепича. Пробити цю зв'язку полтавських захисників дуже непросто.

Тим не менш, моменти біля воріт дебютантів завжди виникають. От тільки не віриться, що їх не буде і біля воріт "аграріїв". Ризикнемо поставити на "обидва заб'ють", а от ім'я переможця визначить рандом. Суперники рівні, хоча Олександрія трішечки рівніша.

Зоря – Оболонь

Луганці стали найкращим уособленням тези про симпатичну гру, за яку очок не дають. Дійсно невдалим був лишень матч проти ЛНЗ, який завершився без голів, а далі почалися веселі гойдалки з купою моментів – як у чужому штрафному, так і у власному. Що й говорити, коли Зоря в одному турі пропустила після асисту голкіпера суперника, а в наступному сама забила таким чином. Причому перший матч виграли, а другий – програли.

У такому режимі вдалося перемогти Кудрівку й Полтаву. Кривбас і Колос перемогли "чорно-білих", забивши по три голи, хоча й самі мали пропускати стільки ж. Віктора Скрипника дуже підводить оборона, яка припускається завеликої кількості помилок (особливо на просторі), однак у поєдинку з Шахтарем тренер спробував інший підхід – наситив центр двома опорниками, один з яких опускався й розтягував задню лінію до п'яти гравців.

Чи спрацював оборонний задум? Радше ні, ніж так. Моменти все одно виникали, Шахтар все одно переміг, однак Зоря пропустила лишень раз. При цьому контратак яскравій команді забракло – хоча вони давалися. 2-3 рази луганці цілком могли забивати. Ймовірно, у поєдинку з Оболонню Віктор Скрипник повернеться до базових налаштувань.

А значить кияни отримають простір для контратак. Динамо знає, наскільки це може бути небезпечно – "пивовари" розписали нічию 2:2, та ще й могли забивати втретє. У попередніх же турах підопічні Олексія Антоненка прибивали Олександрію й Рух а в Металіста 1925 відбирали очки.

А от з Кривбасом з Карпатами сталися поразки. Навряд чи ті матчі можна назвати рівними, але шанси для чергових сенсаційних нічиїх у киян були. Взагалі, перед стартом чемпіонату всі експерти прогнозували Оболоні боротьбу за виживання, однак після 6-го туру команда взагалі не здається аутсайдером – це хороший середняк, який здатний чіплятись з 9-12 позиції. Зорі буде дуже непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Марченко, Мороз (Оболонь)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Оболонь

Зоря: Сапутін – Пердута, Джордан, Башіч, Вантух – Попара – Слесар, Мічін, Анджушіч, Саленко – Будківський

Оболонь: Федорівський – Семенов, Ломницький, Дубко – Суханов, Слободян, Чех, Черненко, Шевченко – Нестеренко, Устименко

Прогноз "Футбол 24" – обидва заб'ють

Обидві команди проводять дуже результативні матчі. Вони і забивають самі, й пропускають. Тут би й зарядити на тотал більше 2,5, однак дещо тривожить перебір голів – згідно з очікуваними показниками, Зоря й Оболонь мали провести на три м'ячі менше.

Рано чи пізно статистика таких колективів починає вирівнюватись, тож сьогодні можемо й не побачити феєрії. Але "обидва заб'ють" проходити точно повинне.

