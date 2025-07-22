Олександрія не зможе розраховувати на підтримку уболівальників під час матчу кваліфікації Ліги конференцій з Партизаном.

Олександрія незабаром зіграє у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій з Партизаном. Обидві гри з сербами відбудуться без гостьових фанатів.

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Як повідомляє прес-служба "містян", таке рішення ухвалили організатори турніру та представники обох клубів після всебічного аналізу питань безпеки. З метою забезпечення порядку та уникнення ризиків, гостьовим уболівальникам не дозволено відвідувати ці матчі.

Нагадаємо, що перша Олександрії та Партизана запланована на 24 липня, а матч-відповідь відбудеться 31 липня в Белграді.

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