Олександрія номінально приймає Партизан в рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги Конференцій УЄФА 2025/26. Стартові склади команд і посилання на трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч Олександрія – Партизан відбудеться 24 липня 2025 року. Футболісти вийдуть на газон стадіону GKS у польському Катовіце, де українська команда вимушена приймати своїх єврокубкових суперників. Стартовий свисток естонського рефері Йоонаса Яановіца пролунає о 20:00.

Олександрія – Партизан: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій

Де дивитися Олександрія – Партизан? На території України гру в прямому ефірі покаже Київстар ТБ. Для перегляду потрібно зареєструватися за номером телефону.

Стартові склади на матч Олександрія – Партизан

Олександрія: Шевченко – Скорко, Кампуш, Беїрташ, Ндіка – Шостак – Безерра, Ковалець, Мишньов, Цара – Амарал

Партизан: Круніч – Рогановіч, Джурджевіч, Шіміч, Юрчевіч – Угрешіч, Карабельов – Вукотіч – Костіч, Тріфуновіч – Мілошевіч

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