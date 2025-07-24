Олександрія у рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги Конференцій УЄФА 2025/26 зіграє з Партизаном. Анонс і прогноз букмекерів читайте на "Футбол 24".

Казкове срібло в УПЛ вивело Олександрію до кваліфікації Ліги конференцій, однак цей успіх став фіналом довгострокового проєкту Ротаня. Влітку команду покинув сам Руслан Петрович разом з усім штабом, а за ним до Полісся перебрався нападник Філіппов і правий фулбек Кравченко. Лівий фулбек Мартинюк, опорник Калюжний і центрбек Шабанов перейшли у Металіст 1925.

Крім того, не вдалося продовжити оренду голкіпера Єрмакова, а центрхав Шепелєв покинув клуб вільним агентом. Таким чином, Олександрія залишилась аж без сімох гравців весняної основи. Доволі неприємним є і відхід Копини (захисника-універсала) та Джевані (створював конкуренцію на флангах атаки). Здавалося б, після таких втрат сподіватись на прорив у єврокубках марно – але насправді не все так страшно. Пройти Партизан цілком реально.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 2-го раунду кваліфікації Ліги Конференцій УЄФА 2025/26 між Олександрією і Партизаном. Коефіцієнт на перемогу українців – 2,44. На тріумф сербів фахівці дають 2,98.

По-перше, у складі залишились три провідних легіонери – центрбек Кампуш, правий вінгер Безерра і лівий вінгер Цара. По-друге, місце в основі зберіг центрхав Мишньов. По-третє, частину позицій вдалося нормально закрити завдяки внутрішнім ресурсам.

Особливо виділяється лівий фулбек Ндіка, який провів класні збори. Усі експерти відзначають його величезний вплив на атаку "жовто-чорних". Навесні він забив красивий гол у ворота Оболоні. Щоправда, у захисті француз дещо поступається Мартинюку.

Втрата Шепелєва компенсується наявністю Ковальця. Так, Кирилу вже 32 роки, але під ним є Булеца й Смирний. Капітан часто працює високо – практично в ролі другого форварда – і в такі моменти він може ротуватись з новачком Матеусом Амаралом. Позицію ж лівого ЦЗ закрив кремезний Беїратш, на якого дуже цікаво поглянути в офіційних матчах.

А от з форвардом, опорником й голкіпером є проблеми. Під час літніх зборів на вістрі атаки пробували Кулакова й Амарала, однак вони не забили жодного з трьох голів "жовто-чорних". Знайти досвідчену альтернативу Калюжному теж не вдалося – замість нього гратиме Шостак, який за природою є атакувальним хавом.

Іншим варіантом може бути Ващенко. 19-річний опорник непогано виглядав у попередньому сезоні, але пропустив кілька літніх спарингів. На воротах же знову стоїть Шевченко – і це навряд чи влаштовує новий тренерський штаб, адже Микита слабкий у грі ногами. На зборах він мав декілька привозів.

До речі, про тренерський штаб. Олександрія наважилась на дуже сміливий хід, довіривши команду 33-річному Кирилу Нестеренку. Українські фани можуть пам'ятати його по тактичній аналітиці на телеканалах "Футбол". Він починав у молодіжці донецького Металурга, але не зміг стати гравцем через травми – зате набрався чимало досвіду в ролі асистента тренера.

Нестеренко працював у кам'янській Сталі, карагандинському Шахтарі, Каспії та Левскі. Його тактичні погляди близькі до Ротань-стайлу – володіння м'ячем, пресинг, висока інтенсивність, активне залучення голкіпера до білд-апу тощо. Щоправда, на зборах було багато експериментів, тож робити далекоглядні висновки зарано. Цілісну картину побачимо у матчі з Партизаном.

Серби за рік після розгрому від Динамо особливо не змінились. Вони знову скатались на "Братський турнір" до Москви, знову стали другими в чемпіонаті й знову провалюють відбір у єврокубки. До Ліги конференцій белградці спустились, вилетівши з Ліги Європи – у серії пенальті вони поступились кіпрському АЕКу.

Найкращого футболіста попереднього сезону – форварда Салданью – Партизан продав у ОАЕ. Склад сербів дорожчий на 7 мільйонів євро, але колектив не може похизуватись футболістами, які перебувають на слуху. Середній вік основи низький, а гравців з широким досвідом у єврокубках практично немає.

Винятком залишається 37-річний Бібрас Натхо, який колись грав за московський ЦСКА. Також варто відзначити 29-річного Альдо Калюлю – вихованець Ліона створив певні проблеми для лівого флангу оборони Динамо в попередньому сезоні. Цікавим кадром є центрбек Матея Міловановіч, вихований Аяксом, однак він травмувався.

Зрештою, слід відзначити 19-річного Йована Мілошевіча, вихованого Штутгартом – у свої 19 років серб провів 5 матчів Бундесліги. Саме тому протистояння з Партизаном дещо тривожить. Олександрія в плані досвіду ще слабша.

Кадрова ситуація

Окрім Міловановіча, Партизан ризикує втратити Демба Сека. Це – найнебезпечніший футбол у складі сербів. 24-річний правий вінгер з досвідом виступів за Торіно забив гол АЕКу, але зазнав пошкодження у чемпіонаті. Його участь перебуває під великим сумнівом.

Також на дискваліфікацію нарвався провідний опорник Драгоєвіч. Олександрія ж приїхала до Белграда без Бєляєва та Шулянського. Обидва залишаються в лазареті.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Партизан

Олександрія: Шевченко – Скорко, Кампуш, Беїрташ, Ндіка – Шостак – Безерра, Ковалець, Мишньов, Цара – Амарал

Партизан: Круніч – Рогановіч, Джурджевіч, Шиміч, Юрчевіч – Угрешіч, Карабельов – Калюлю, Натхо, Тріфуновіч – Мілошевіч

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Можна не сумніватись, що на старті зустрічі Партизан спробує затиснути "жовто-чорних" – але що із цього вийде? За три матчі в новому сезоні серби забили всього два голи.

Партизан не став набагато кращим за торішню версію. У нашого суперника немає аж надто великої переваги в кадровому потенціалі, а в тактичному плані нічого особливого белградці не демонструють. Підопічні Кирила Нестеренка в теорії мають усе для перемоги – у них вірять навіть букмекери.

Ми не станемо ризикувати з прогнозами щодо переможця, але на високу результативність не очікуємо. Олександрія й Партизан нині забивають мало. Тотал більше 2,5 вони пробити не повинні.

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