Партизан обіграв Олександрію (2:0) в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Олександрія пропустила вже на 14-й хвилині: Костіч отримав довгу діагональ від Вукотіча з центрального кола на лівий край штрафного майданчика і пробив точно в дальній кут.

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Після перерви серби подвоїли перевагу. Мілошевіч прорвався правим флангом, віддав передачу під удар Угрешічу, який ефектно завершив атаку пострілом у той самий дальній кут.

Рахунок 0:2 залишився незмінним до фінального свистка. Матч-відповідь відбудеться за тиждень у Сербії.

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