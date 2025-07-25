Олександрія – Партизан – 0:2 – відео голів та огляд матчу кваліфікації Ліги конференцій
Партизан обіграв Олександрію (2:0) в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Олександрія пропустила вже на 14-й хвилині: Костіч отримав довгу діагональ від Вукотіча з центрального кола на лівий край штрафного майданчика і пробив точно в дальній кут.
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Після перерви серби подвоїли перевагу. Мілошевіч прорвався правим флангом, віддав передачу під удар Угрешічу, який ефектно завершив атаку пострілом у той самий дальній кут.
Рахунок 0:2 залишився незмінним до фінального свистка. Матч-відповідь відбудеться за тиждень у Сербії.
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