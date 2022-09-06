Металіст в меншості обіграв Олександрію в матчі 3-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Металіст на Футбол 24.

Олександрія в дебюті зустрічі вийшла вперед в рахунку: Калітвінцев отримав передачу на лівому краю штрафного та потужно пробив у ближню дев'ятку. Металіст відігрався через 10 хвилин – Панасенко точно пробив під дальню стійку з лінії штрафного.

Металіст впевнено переміг Олександрію, граючи у меншості з 35-ї хвилини

Перед перервою харків'яни залишились в меншості – Порох отримав пряму червону за брутальний фол проти Кожушка. Це не завадило саме Металісту відсвяткувати перемогу: Підлепенець та Мизюк принесли харків'янам перемогу в меншості.