Металіст 1925, обжившись в УПЛ і вирвавшись з лещат занадто важкого календаря, набрав дуже пристойний хід, оформивши 5-матчеву безпрограшну серію з 4-ма поспіль перемогами. Лишень у Маріуполі звитяга харків'ян виглядала не дуже справедливою, а в інших матчах цей колектив впевнено бив суперників. Взагалі, зі своїм атакувальним футболом, ставкою на володіння та позиційним контролем "жовто-сині" стали улюбленцями тактичних експертів і вболівальників з витонченим смаком.

Кривенцов окреслив єдиний шлях Металіста 1925 після фіаско 1:6 від Зорі

Втім, ідилію зруйнувала Олександрія, яка півтора тижні тому влаштувала Металісту 1925 розгром на його ж полі (2:5). Ще через кілька днів підопічних Валерія Кривенцова знищила Зоря – і тепер пропущених голів було аж 6. Прикро, адже гра харків'ян все одно виглядала симпатично. Просто дуже важко ставити сучасний футбол, не маючи топового складу й зустрічаючись із суперниками, які працюють виключно від твоїх помилок.

Зараз у Металіста 1925 з'явився шанс на реванш. Олександрія довгий час вражала вболівальників успішними результатами в матчах проти топів та перебуванням у зоні єврокубів – втім, у останніх чотирьох турах УПЛ пішла компенсація за простоту гри та приховані Біликом проблеми в обороні. "Жовто-чорні" за цей період не перемогли жодного разу, розписавши нічиї з Вересом, Десною та Рухом при мінімумі моментів, а ослабленому складу Ворскли підопічні Юрія Гури взагалі програли.

Частково труднощі пов'язані з втратою Гриня та Ковальця, але загалом спад був очікуваним. Олександрія, при всіх плюсах свого контратакувального стилю, демонструвала класичний футбол УПЛ з масивним оборонним блоком і закиданнями під контратаки – в такому режимі неможливо бути стабільним. Втім, харків'ян у Кубку "жовто-чорні" розгромили, тож списувати команду Юрія Гури зарано.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ковалець, Гринь, Стецьков – Пономар, Жичиков

Дискваліфіковані: Калюжний – Шершень

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Металіст 1925

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Дубра, Бабогло, Цуріков – Копина, Рибалка – Кирюханцев, Мустафаєв, Третьяков – Устименко

Металіст 1925: Сидоренко – Фабінью, Єрмаков, Кверквелія, Западня – Габелок – Протасов, Криськів, Батюшин, Ременюк – Марлісон

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У ще одне побиття Металіста 1925 не віриться. Олександрія останнім часом виглядає блідо, а харків'яни, попри торбу пропущених голів, грали непогано – просто в Кубку "жовто-чорні" реалізували всі моменти, а з луганцям до вилучення Шершня все було рівно. Сьогодні підопічні Валерія Кривенцова будуть дуже сконцентрованими, адже їм терміново потрібно обірвати серію поразок.

Олександрія в рідних стінах завжди виглядає потужніше, ніж вдома. Це дещо компенсує втрати Ковальця, Гриня й Калюжного, однак проблеми з блідою атакою та ненадійною обороною нікуди не поділись. Та і загалом "жовто-чорні" нестабільні – вони можуть як прибити Шахтар, так і програти Минаю. Нинішня ж ігрова форма підопічних Юрія Гури набагато гірша, ніж влітку.

Тим не менш, у поразку Олександрії теж не віриться. Якщо в Кубку команді вдалося розгромити Металіст 1925 напіврезервним складом, то основа точно не повинна поступитись. Букмекери пропонують ставити на звитягу господарів, але ми ризикнемо спрогнозувати нічию.

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