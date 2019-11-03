Олександрія – Маріуполь та ще два матчі УПЛ. Анонс

В рамках 13-го туру УПЛ Олександрія приймає Маріуполь, СК Дніпро-1 зустрінеться із Зорею, а Колос – з Олімпіком. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олександрія – Маріуполь

Олександрія на минулому тижні вразила весь світ, спочатку розписавши заслужену виїзну нічию із Сент-Етьєном, а потім впевнено відібравши очки у Шахтаря на ОСК Металіст. При цьому в першому таймі матчу проти чемпіона бронзовий призер УПЛ завдав вдвічі більше ударів (зокрема, і в площину), хоча по перерві команді Володимира Шарана було важче. Крім того, в Кубку України олександрійці вибили Зорю. Словом, "жовто-чорні" перебувають на піку форми, що дуже своєчасно – сьогодні їм потрібно набирати очки, адже луганці та чернігівці можуть відірватися в турнірній таблиці.

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Маріуполь в минулому турі впевнено розбив Колос, хоча в першому таймі азовцям не поставили пенальті за гру рукою Федорчука. Потім у Кубку підопічні Олександра Бабича вибили Олімпік, а загальна безпрограшна серія його команди в усіх турнірах нараховує вже п'ять матчів з чотирма перемогами. В турнірній таблиці також все добре – Маріуполь віддалився від СК Дніпро-1 вже на п'ять очок, а Колос відстає на два, однак перебуває у кризі. Словом, Олександрії сьогодні буде дуже непросто – тим паче що очну зустріч першого кола азовці впевнено виграли.

Статистика протистояння Олександрії з Маріуполем

Всього: 17 матчів, 4 перемоги Олександрії, 6 нічиїх, 7 перемог Маріуполя, різниця м’ячів 18-26.

У Прем’єр-лізі: 13 матчів (+3, =5, -5, 13-16)

Кадрова ситуація

Травмовані: Сітало (Олександрія)

Дискваліфіковані: Шастал (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Маріуполь

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Безбородько

Маріуполь: Гальчук – Дава, Яворський, Биков – Кирюханцев, Федорчук, Танковський, Корнієнко – Чурко, Вакула, Мишньов

"Родзинки" матчу:

– Олександрія з 3 квітня цього року на своєму полі не грає внічию в УПЛ впродовж рекордних для клубу 11-ти ігор (5 перемог і 6 поразок).

– Маріуполь з 24 квітня цього року в гостях більше одного голу за матч в Чемпіонатах не забиває.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Обидві команди зараз на ходу. Олександрії заважає невисока результативність, яку в'язкий стиль гри Маріуполя цілком може понизити ще більше – втім, азовці і самі не відзначаються феєріями. Враховуючи той факт, що "жовто-чорні" витратили забагато сил за останні тижні, можна очікувати результативну нічию, хоча робити гарантований прогноз на цей матч практично нереально.

СК Дніпро-1 – Зоря

СК Дніпро-1 зовсім розклеївся. Підопічні Дмитра Михайленка програли останні чотири матчі УПЛ (зокрема, Олімпіку) й вилетіли з Кубка від Інгульця, що дуже дратує вболівальників новоствореного клубу – в їх колах навіть ходять розмови про необхідність відставки головного тренера. Подібні результати буди прогнозованими, адже "жовто-чорні" є аж занадто молодим колективом, якому ставили завдання просто закріпитися в еліті. Тим не менш, така довга програшна серія для СК Дніпро-1 дійсно неприйнятна – при всій молодості та сирості, кадровий потенціал команди не настільки низький.

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Зоря останнім часом виглядає дуже переконливо. Так, луганці вилетіли з Кубку, програвши Олександрії, але перед цим вони перемогли Десну й розгромили Ворсклу – та й загалом остання поразка "мужиків" у чемпіонаті була зафіксована в перестрілці проти Шахтаря на ОСК Металіст (4:3). З провалів можна згадати хіба що недавню нульову нічию зі Львовом, адже там у другому таймі атака Зорі розклеїлася – втім, кожен із лідерів УПЛ в цьому сезоні допускає щось подібне. Після цього "чорно-білі" стали тільки сильнішими, тож СК Дніпро-1 сьогодні не позаздриш.

Статистика протистояння СК Дніпро-1 із Зорею

Всього: 1 матч, 0 перемог СК Дніпро-1, 1 нічия, 0 перемог Зорі, різниця м’ячів 1-1.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+0, =1, -0, 1-1)

Кадрова ситуація

Травмовані: Майборода, Казаков (Зоря)

Дискваліфіковані: Сафронов, Вакулко (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Зоря

СК Дніпро-1: Юрчук – Романюк, Логінов, Лопирьонок, Польовий – Кравченко – Коркішко, Когут, Батагов, Назаренко – Супряга

Зоря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Лєднєв – Громов, Русин

"Родзинки" матчу:

– СК Дніпро-1 в УПЛ на своєму полі внічию ще не грав (по 3 перемоги та поразки).

– Зоря не програє в УПЛ 5 матчів поспіль (3 перемоги та 2 нічиї), пропустивши за цей час лише один гол.

– 200-й матч в УПЛ може провести Артем Громов (Зоря).

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

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СК Дніпро-1 перемагає лише у рідних стінах, але цього разу суперник аж надто сильний. Звісно, команди на кшталт Зорі не застраховані від осічок зі слабшими колективами, а матч першого кола завершився внічию – втім, фаворитом все одно залишаються луганці. Якщо не станеться чогось особливого, то вони впевнено заберуть три очки.

Колос – Олімпік

Колос довгий час гідно тримався оточенні досвідчених середнячків УПЛ, утримуючи шосту позицію, але потім поплив, програвши чотири поспіль матчі із загальним рахунком 0:13 – десять голів пропустили від грандів, ще два від Маріуполя у чемпіонаті та один від кризової Ворскли у Кубку. Так, ковалівці створювали непогані моменти й страждали від судівського свавілля, однак різниця м'ячів аж занадто велика. Словом, дебютант потрапив у зону турбулентності, але цього можна було очікувати – на відміну від перебування у зоні плей-офф за єврокубки. Підопічні Руслана Костишина досі залишаються небезпечним суперником – особливо для найближчих конкурентів.

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Олімпік після розгрому від Зорі почав оживати, що вилилось у 90 хвилин нічиї з Десною та перемоги над Ворсклою та СК Дніпро-1. Можливо, десь донеччанам і пощастило в тих матчах, однак за фарт команда розплатилася вильотом з Кубку від Маріуполя (0:1). Загалом, підопічні Вісенте Гомеса виглядають дуже цікаво, але помітно, що команда досі сира – їй дуже потрібно пройти зимові збори. Втім, не менш важливо перемогти Колос, адже зона вильоту всього в трьох залікових балах позаду – прямо в цьому турі "олімпійці" нікуди не впадуть, але з ким же ще набирати очки, як не з ковалівцями у їхній нинішній формі?

Статистика протистояння Колоса з Олімпіком

Всього: 1 матч, 1 перемога Колоса, 0 нічиїх, 0 перемог Олімпіка, різниця м’ячів 1-0.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+1, =0, -0, 1-0)

Кадрова ситуація

Травмовані: Гавриш (Колос; під питанням)

Дискваліфіковані: Максименко (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – Олімпік

Колос: Волинець – Зозуля, Парамонов, Чорноморець, Сахневич – Мілько, Оріховський – Ільїн, Костишин, Волков – Нехтій

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Лук'янчук, Гришко, Вантух – Завійський, Цимбалюк – Імері, Тейшейра, Політило – Дійє

"Родзинки" матчу:

– Пропускна клубна рекордна серія Колоса в УПЛ почалася 22 вересня й триває вже 5 ігор (14 м’ячів).

– Безгольова клубна рекорда серія ковалівців в УПЛ триває 316 хвилин.

– Гравці Олімпіка з початку чемпіонату на полях суперників більше одного голу за матч не забивали.

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Команди виглядають занадто рівно, щоб просто так віддати комусь перевагу. Нічия влаштує обидва колективи, тож її можна назвати найбільш вірогідним результатом.

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