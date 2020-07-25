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Олександрія – Маріуполь: Бабич анонсував велику перебудову у команді приазовців

23:31 - Читать на русском
Олександрія – Маріуполь: Бабич анонсував велику перебудову у команді приазовців
Олександр Бабич / Фото ФК Маріуполь

Наставник Маріуполя Олександр Бабич розповів про важливі зміни в команді після несподіваної перемоги над Олександрією (2:1).

35’ Денис Безбородько
 
Павло Полегенько 28’
Олексій Кащук 83’
28’ Павло Полегенько
35’ Денис Безбородько
83’ Олексій Кащук

"Це, по суті, кубок був. Фінал чотирьох. У фінал Кубка України не потрапили, але тут зуміли дістатися до фіналу. Всі ставили на Олександрію, але ми пройшли далі. Ми дуже задоволені, раді. 4-й гол Кащука після карантину? Так, я йому сказав, що у старті не вийде, але ми використовуємо його на заміні. Він знайшов вільні зони і забив. Але всі хлопці молодці.

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Що стосується контрактів, то у всього тренерського штабу вони закінчуються. Ніяких розмов не було – продовжуємо чи ні. Я хлопцям сказав, що поки не думаємо про це. Я розумію, що цієї команди вже не буде, будемо відверті. Але ми з хлопцями домовилися віддати всі сили.

У всіх гравців, хто з Шахтаря, закінчуються орендні угоди. У 80% інших теж закінчуються контракти. Розуміємо, що це останні матчі. Буде зміна складу. Знаю, що у хлопців є пропозиції", – розповів Бабич для ТК Футбол 1.

У ключовому матчу за путівку у Лігу Європи Маріуполь зустрінеться з Колосом.

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Теги
Маріуполь Маріуполь Олександр Олександр Бабич Олександрія - Маріуполь
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