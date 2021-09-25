Олександрія – Маріуполь: анонс матчу УПЛ
Олександрія в рамках 9-го туру УПЛ приймає Маріуполь. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Олександрії після відходу Володимира Шарана та ряду лідерів пророчили боротьбу за виживання, однак під керівництвом Юрія Гури оновлена команда стала ще більше небезпечною для топів. "Жовто-чорні" (хоча у зелено-білих футболках олександрійці грають частіше) перемогли Шахтар, Зорю і Колос, а в поєдинку проти Динамо тиждень тому вони пропустили єдиний гол аж на 90+5-й хвилині – з доволі неоднозначного пенальті. Після цього головний тренер і футболісти весь тиждень говорили про несправедливість.
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Щоправда, в статистичному плані Олександрія програла розгромно за всіма параметрами, проваливши навіть "святая святих" – єдиноборства. Рівної гри на НСК не було й близько, однак тримати "нулі" з Динамо протягом 95 хвилин все одно важко будь-якому колективу. "Жовто-чорні" довели, що у новому сезоні команда здатна боротись навіть за топ-5, хоча для цього необхідно стабільно перемагати середняків та аутсайдерів.
Тут у колективу починаються проблеми. Прибиваючи топів, підопічні Юрія Гури невиразно виглядали проти слабших суперників. Вони програли Минаю, розділили очки зі Львовом і Чорноморцем, і лише Інгулець вдалося переграти – а після цього команда ще й здолала Таврію в Кубку. Чи може це сигналізувати про покращення футболу в подібних поєдинках? Зустріч з Маріуполем повинна дати відповідь.
Раніше поєдинки з азовцями були важкими для усіх середняків УПЛ, однак нині цей колектив відчайдушно бореться за виживання. Після нічиї зі Львовом у першому турі підопічні Остапа Маркевича програли п'ять матчів поспіль – і хоч не всі поразки були по грі (команда забивала три голи у ворота Зорі, наприклад), крісло під головним тренером захиталося. Потім Маріуполю вдалося переграти Колос, однак вже у кубковій зустрічі з Волинню все могло завершитись вильотом внаслідок серії пенальті.
Весь цей час Остап Маркевич вимагав підсилення складу, причому йому були потрібні досвідчені виконавці. І ось він отримав їх – на берез Азовського моря приїхали 25-річний хавбек Спіровскі (гравець збірної Північної Македонії) та 31-річних хорватський захисник Босанчіч. Крім того, з лазарету повернувся Очеретько, а після матчу з Шахтарем тренерський штаб знову може розраховувати на орендованих виконавців. Словом, в кадровому плані справи Маріуполя пішли вгору.
Щоправда, за тиждень команда намотала шалене коло по країні, спочатку приїхавши у Ковалівку, потім – у Луцьк, а звідти завітавши у Олександрію. Такі турне не можуть не позначитись на фізичній формі, однак азовцям діватись нікуди. Вони йдуть на передостанній позиції в турнірній таблиці, тож перемагати необхідно за будь-яких умов.
Кадрова ситуація
Травмовані: Чоботенко (Маріуполь)
Дискваліфіковані: Кирюханцев (Олександрія)
Орієнтовні склади на матч Олександрія – Маріуполь
Олександрія: Білик – Мірошніченко, Бабогло, Дубра, Цуріков – Демченко, Калюжний – Кожушко, Ковалець, Третьяков – Спінеллі
Маріуполь: Кудрик – Меліченко, Микицей, Удод, Стасюк – Чех, Очеретько – Кащук, Мишньов, Топалов – Кулаков
Прогноз "Футбол 24" – 1:2
Маріуполь, звісно ж, здатний створили проблеми середнякам. Тим паче, коли мова йде про Олександрію, якій у таких матчах важко – опоненти закриваються, а "жовто-чорним" доводиться ламати оборону в позиційних атаках. В них команді дуже важко, але сьогодні має бути простіше.
Азовці мають найгіршу оборону в чемпіонаті (21 пропущений гол у восьми турах), тож здебільшого підопічні Остапа Маркевича намагаються перестріляти суперника. Втім, олександрійці в обороні настільки міцні, що навіть Динамо з Шахтарем не можуть забити їм більше одного м'яча. На зустрічних же курсах команда Юрія Гури виглядає значно стабільніші й ефективніші. Саме тому варто очікувати перемоги господарів.
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