Олександрії після відходу Володимира Шарана та ряду лідерів пророчили боротьбу за виживання, однак під керівництвом Юрія Гури оновлена команда стала ще більше небезпечною для топів. "Жовто-чорні" (хоча у зелено-білих футболках олександрійці грають частіше) перемогли Шахтар, Зорю і Колос, а в поєдинку проти Динамо тиждень тому вони пропустили єдиний гол аж на 90+5-й хвилині – з доволі неоднозначного пенальті. Після цього головний тренер і футболісти весь тиждень говорили про несправедливість.

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Щоправда, в статистичному плані Олександрія програла розгромно за всіма параметрами, проваливши навіть "святая святих" – єдиноборства. Рівної гри на НСК не було й близько, однак тримати "нулі" з Динамо протягом 95 хвилин все одно важко будь-якому колективу. "Жовто-чорні" довели, що у новому сезоні команда здатна боротись навіть за топ-5, хоча для цього необхідно стабільно перемагати середняків та аутсайдерів.

Тут у колективу починаються проблеми. Прибиваючи топів, підопічні Юрія Гури невиразно виглядали проти слабших суперників. Вони програли Минаю, розділили очки зі Львовом і Чорноморцем, і лише Інгулець вдалося переграти – а після цього команда ще й здолала Таврію в Кубку. Чи може це сигналізувати про покращення футболу в подібних поєдинках? Зустріч з Маріуполем повинна дати відповідь.

Раніше поєдинки з азовцями були важкими для усіх середняків УПЛ, однак нині цей колектив відчайдушно бореться за виживання. Після нічиї зі Львовом у першому турі підопічні Остапа Маркевича програли п'ять матчів поспіль – і хоч не всі поразки були по грі (команда забивала три голи у ворота Зорі, наприклад), крісло під головним тренером захиталося. Потім Маріуполю вдалося переграти Колос, однак вже у кубковій зустрічі з Волинню все могло завершитись вильотом внаслідок серії пенальті.

Весь цей час Остап Маркевич вимагав підсилення складу, причому йому були потрібні досвідчені виконавці. І ось він отримав їх – на берез Азовського моря приїхали 25-річний хавбек Спіровскі (гравець збірної Північної Македонії) та 31-річних хорватський захисник Босанчіч. Крім того, з лазарету повернувся Очеретько, а після матчу з Шахтарем тренерський штаб знову може розраховувати на орендованих виконавців. Словом, в кадровому плані справи Маріуполя пішли вгору.

Щоправда, за тиждень команда намотала шалене коло по країні, спочатку приїхавши у Ковалівку, потім – у Луцьк, а звідти завітавши у Олександрію. Такі турне не можуть не позначитись на фізичній формі, однак азовцям діватись нікуди. Вони йдуть на передостанній позиції в турнірній таблиці, тож перемагати необхідно за будь-яких умов.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чоботенко (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Кирюханцев (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Маріуполь

Олександрія: Білик – Мірошніченко, Бабогло, Дубра, Цуріков – Демченко, Калюжний – Кожушко, Ковалець, Третьяков – Спінеллі

Маріуполь: Кудрик – Меліченко, Микицей, Удод, Стасюк – Чех, Очеретько – Кащук, Мишньов, Топалов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Маріуполь, звісно ж, здатний створили проблеми середнякам. Тим паче, коли мова йде про Олександрію, якій у таких матчах важко – опоненти закриваються, а "жовто-чорним" доводиться ламати оборону в позиційних атаках. В них команді дуже важко, але сьогодні має бути простіше.

Азовці мають найгіршу оборону в чемпіонаті (21 пропущений гол у восьми турах), тож здебільшого підопічні Остапа Маркевича намагаються перестріляти суперника. Втім, олександрійці в обороні настільки міцні, що навіть Динамо з Шахтарем не можуть забити їм більше одного м'яча. На зустрічних же курсах команда Юрія Гури виглядає значно стабільніші й ефективніші. Саме тому варто очікувати перемоги господарів.

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