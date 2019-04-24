Олександрія – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

Олександрія приймає Маріуполь в рамках 25-го туру Української Прем'єр-ліги. Анонс та прогноз на матч читайте на сайті "Футбол 24".

Олександрія – Маріуполь

24 квітня, 17:00, Олександрія, стадіон Ніка

Головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

В Олександрії зійдуться третя та четверта команди чемпіонату – команда Володимира Шарана, яка є очевидним фаворитом у боротьбі за "бронзу", прийме Маріуполь. Гостям потрібна лише перемога, якщо, звісно, у плани приазовців ще входить боротьба за третю позицію Прем'єр-ліги, яка дає право на участь у груповому турнірі Ліги Європи 2018/19.

Зоря – Львів: анонс матчу УПЛ

А от Олександрії наявний гандикап в 11 очок дозволяє зіграти і на нічию, яка не дозволить конкурентові наблизитись. Втім, не варто забувати про Зорю, у якої на бал менше, ніж у Маріуполя.

Проте, найбільш ймовірно, що головне завдання Маріуполя – кваліфікація у єврокубки з будь-якої позиції, адже посісти третє місце буде вкрай складно, враховуючи непогану форму підопічних Володимира Шарана.

В останньому турі чемпіонату перед паузою, пов'язаною з проведенням президентських виборів в Україні, команди зіграли по-різному. Олександрія на виїзді переграла Львів та закріпилась на третій сходинці, а Маріуполь вдома мінімально поступився Динамо.

Статистика протистояння Олександрії проти Маріуполя:

Всього: 13 матчів, 3 перемога Олександрії, 5 нічиїх, 6 перемог Маріуполя. Різниця м’ячів – 14:24

У Прем’єр-лізі: 10 матчів (+2, =4, -4, 9:12)

Гостям не допоможе дискваліфікований Данило Ігнатенко, який у матчі проти Динамо отримав 8-му жовту картку в нинішньому сезоні УПЛ. Це єдина втрата на дві команди – решта футболістів готові вийти на поле.

Окремо варто згадати про газон КСК Ніка. Після матчу Олександрія – Шахтар Тарас Степаненко відверто розкритикував стан поля, натякнувши на неготовність стадіону приймати матчі єврокубків. У господарів було 3 тижні, щоб привести поле в належний стан – побачимо, наскільки їм це вдалось і чи не буде після гри претензій від іншої команди з Донбасу.

"Родзинки" матчу

– Олександрія забивала голи у всіх домашніх матчах з Маріуполем у всіх турнірах.

– 100-й матч в Прем’єр-лізі може провести Денис Дедечко з Олександрії.

– Олександрія може здобути 60-ту перемогу в УПЛ.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Маріуполь

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Шендрик, Бабогло, Цуріков – Банада, Гречишкін – Лучкевич, Ковалець, Полярус – Шастал

Маріуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Яворський, Демірі – Федорчук, Піхальонок, Мішньов – Вакула, Зубков, – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Навесні Маріуполь ще не програвав у чемпіонаті на виїзді – 1 перемога та 2 нічиї, з них одна якраз у поєдинку з Олександрією. Команда Шарана у свою чергу цього року ще не перемагала вдома – дві нічиї та поразка від Шахтаря. Є велика ймовірність, що обидві серії продовжаться і після звітного матчу.

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