Олександрія — Маріуполь – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Гості трималися до 45-ї хвилини, але перед самою перервою помилилися: Лучкевич подав з правого флангу і Шастал розстріляв ворота Гальчука з мінімальної дистанції.

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Одразу по перерві господарі протягом двох хвилин забили двічі і в повітрі запахло розгромом. Під кінець матчу Андрій Кулаков дещо підсолодив гіркоту поразки, проте вже у доданий Денис Безбородько знову збільшив перевагу своєї команди до трьох голів, вийшовши сам на сам з голкіпером Маріуполя.

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