toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ПСЖ - БАВАРІЯ ОЛІМПІК - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ ДЕСНА - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Олександрія — Маріуполь – 4:1 – відео голів та огляд матчу

22:05 - Читать на русском
Олександрія — Маріуполь – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Олександрія — Маріуполь – 4:1 / УПЛ

Підопічні Володимира Шарана на власному полі розгромили команду Остапа Маркевича. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

45’ Дмитро Шастал
47’ Артем Гордієнко
49’ Богдан Мишенко
90+1’ Денис Безбородько
 
Андрій Кулаков 83’
45’ Дмитро Шастал
47’ Артем Гордієнко
49’ Богдан Мишенко
83’ Андрій Кулаков
90+1’ Денис Безбородько

Гості трималися до 45-ї хвилини, але перед самою перервою помилилися: Лучкевич подав з правого флангу і Шастал розстріляв ворота Гальчука з мінімальної дистанції.

Свята вода та отець Христофор: Олександрія оригінально завершила підготовку до нового сезону – фото дня

Одразу по перерві господарі протягом двох хвилин забили двічі і в повітрі запахло розгромом. Під кінець матчу Андрій Кулаков дещо підсолодив гіркоту поразки, проте вже у доданий Денис Безбородько знову збільшив перевагу своєї команди до трьох голів, вийшовши сам на сам з голкіпером Маріуполя.

Олександрія розгромила Маріуполь у першому матчі Маркевича в УПЛ

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Головні новини футболу 21 серпня: Севілья знову виграла Лігу Європи, перша офіційна перемога Динамо з Луческу
07:00
6981
Теги
Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія Олександрія - Маріуполь Відеоновини
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
16
хв
ПСЖ
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?