Олександрія – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу
16:51 - Читать на русском
Олександрія вирвала перемогу в матчі 9-го туру УПЛ проти Маріуполя. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
35’ Максим Третьяков
86’ Олег Кожушко
Стефан Спіровскі 25’
25’ Стефан Спіровскі
35’ Максим Третьяков
86’ Олег Кожушко
Маріуполь несподівано вийшов вперед на 25 хвилині – Спіровскі вдало зіграв на добиванні після штрафного у виконанні Мишньова. Втім, Олександрія швидко відігралась: Третьяков реалізував пенальті за фол проти Ковальця. У другій половині обидві команди мали моменти, проте перемогу вирвала Олександрія завдяки голу Кожушка.
Олександрія у вольовому стилі перемогла Маріуполь – Спіровскі забив дебютний гол в УПЛ
Таким чином, олександрійці набрали 17 очок, піднявшись на четверту позицію в турнірній таблиці. Маріуполь, маючи в активі 4 залікових бали, тримається на передостанній сходинці.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter