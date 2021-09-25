Олександрія вирвала перемогу в матчі 9-го туру УПЛ проти Маріуполя. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Маріуполь несподівано вийшов вперед на 25 хвилині – Спіровскі вдало зіграв на добиванні після штрафного у виконанні Мишньова. Втім, Олександрія швидко відігралась: Третьяков реалізував пенальті за фол проти Ковальця. У другій половині обидві команди мали моменти, проте перемогу вирвала Олександрія завдяки голу Кожушка.

Олександрія у вольовому стилі перемогла Маріуполь – Спіровскі забив дебютний гол в УПЛ

Таким чином, олександрійці набрали 17 очок, піднявшись на четверту позицію в турнірній таблиці. Маріуполь, маючи в активі 4 залікових бали, тримається на передостанній сходинці.