Олександрія ледве врятувалась у матчі 20 туру УПЛ проти Маріуполя. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Олександрія в рамках 20 туру УПЛ вдома приймала Маріуполь. Вже на 15-й хвилині Олександр Зубков вивів гостей уперед. Підопічні Володимира Шарана відігрались лише на 90+1 зусиллями Євгена Банади.

Олександрія на останніх хвилинах врятувала нічию з Маріуполем

Олександрія набрала 37 очок і продовжує перебувати на 3 сходинці в турнірній таблиці УПЛ, тоді як Маріуполь піднявся на 5 сходинку, набравши 28 пунктів.