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Олександрія –​​​​​​​ Маріуполь –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

21:02 245 Читать на русском
Олександрія –​​​​​​​ Маріуполь –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Олександрія –​​​​​​​ Маріуполь –​​​​​​​ 1:1 / ФК Олександрія

Олександрія ледве врятувалась у матчі 20 туру УПЛ проти Маріуполя. Дивіться відео голів та огляд матчу.

91’ Євген Банада
 
Олександр Зубков 15’

Олександрія в рамках 20 туру УПЛ вдома приймала Маріуполь. Вже на 15-й хвилині Олександр Зубков вивів гостей уперед. Підопічні Володимира Шарана відігрались лише на 90+1 зусиллями Євгена Банади.

Олександрія на останніх хвилинах врятувала нічию з Маріуполем

Олександрія набрала 37 очок і продовжує перебувати на 3 сходинці в турнірній таблиці УПЛ, тоді як Маріуполь піднявся на 5 сходинку, набравши 28 пунктів.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія Відеоновини Олександрія - Маріуполь
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