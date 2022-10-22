Футболістам Олександрії перед стартом сезону поставили завдання зачепитись за медалі. Вимога була підкріплена непоганими трансферами й стабільним фінансуванням Поки що команда тримається в необхідному темпі – підопічні Юрія Гури йдуть всього в одному очку від третьої позиції. І це при тому, що колектив пропустив два тури поспіль через ракетну загрозу.

Існували певні побоювання, що після тривалої паузи в ігровому ритмі Олександрія матиме проблеми на полі, однак матч з Кривбасом у попередньому турі завершився заслуженою перемогою (3:1). Щоправда, криворіжці набили вдвічі вищий показник xG і виглядали гостріше в перші півгодини – лише після цього "аграрії" перехопили контроль над поєдинком. З іншого боку, навіть за невиразного футболу підопічні Юрія Гури вели в рахунку, тож можна констатувати пристойний запас міцності в олександрійців..

У Львова ж ситуація дуже сумна. Команда Олега Дулуба залишається з єдиною перемогою в УПЛ, набравши скромне очко у останніх трьох турах. Після програшу Вересу (1:3) в попередньому турі "містяни" опустились на 13-ту позицію, причому цей результат заслужений – за очікуваними очками колектив тримається всього на одну сходинку вище.

Футбол львів'ян шкутильгає за всіма параметрами. Зокрема, атака є найгіршою в УПЛ. Так, Кривбас і Чорноморець забили ще менше, однак у них хоча б моменти є. Львів же за показником очікуваних голів йде на дні таблиці – команда не дотягнула навіть до своїх 6-ти забитих м'ячів. Оборонний блок теж слабкий – суперники награли на 7,27 очікуваних голів, а "містяни" примудрилися ковтнути 12. Словом, у Олега Дулуба ще дуже багато роботи.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Дячук – Бусько

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Львів

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Мельник, Цуріков – Рибалка, Дришлюк – Калітвінцев, Ковалець, Третьяков – Кобзар

Львів: Пономаренко – Микитюк, Муравський, Крушинський – Полегенько, Шишка, Васильєв, Мільченко – Бойко – Бугай, Нич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери вважають фаворитом Олександрію, що й не дивно. Втім, в нинішній УПЛ фактор рандому відіграє дуже велике значення – всі команди приблизно рівні, у всіх є проблеми і всі вони здатні провалитись в будь-який момент. Або ж створити сенсацію.

Львів, попри слабеньку атаку, у попередніх двох турах забивав, а Олександрія у вівторок довела неідеальність своєї оборони. Саме тому можна очікувати на гол у воротах Білика – втім, за всіма іншими показниками розподіл сил здається аж надто нерівним. Команда Юрія Гури потужніша як у кадровому, так і в ігровому плані, тож ставимо на перемогу "аграріїв".

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