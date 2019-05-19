Олександрія – Львів: анонс матчу УПЛ

Олександрія в рамках 29-го туру УПЛ приймає Львів. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Даний матч має величезне значення для обох команд. Наразі Олександрія випереджає Зорю на 9 очок, але у луганців сьогодні зустріч проти Шахтаря – поразка "мужиків" у ній доволі ймовірна. Якщо підопічні Володимира Шарана при цьому переграють Львів, то вони за три тури до завершення чемпіонату офіційно візьмуть бронзові медалі, що дуже приємно для домашнього поєдинку. Львів же в такому випадку відстане від п'ятого Маріуполя на дев'ять очок і збільшить власну різницю голів як мінімум до -13 – у азовців же поки -9. При цьому у львів'ян ще два матчі проти грандів, що де-факто означає кінець і без того примарних надій на боротьбу за єврокубки.

Олександрія у минулому турі програла Шахтарю, однак виступила досить гідно – до 60-ї хвилини рахунок був 1:1, але надалі "жовто-чорні" не витримали тиску "гірників". Перед цим вони розписали з Динамо виїзну нічию, хоча й без ляпів не обходиться – так, підопічні Шарана програвали у ключовому поєдинку луганській Зорі. Втім, загальна форма олександрійців доволі симпатична; ця команда вміло пресингує та тримає компактність, а також сильно виглядає на стандартах – у поточному сезоні суперникам з них прилетіло вже 10 голів. Взяття бронзи для цього колективу є лише питанням часу.

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Львів навесні відверто розчарував. "Містяни" програли шість останніх матчів у чемпіонату та вилетіли з Кубка, а в останніх трьох турах ще й перестали забивати – сумарно вони завершились з рахунком 0:8. Навіть обезкровленому травмами та вилученнями Динамо, яке грало вдев'ятьох, львів'яни не змогли забити бодай одного одного м'яча, але й це не вся біда. У ЗМІ все частіше лунають чутки про те, що на Львів чекає закриття клубу, адже власник Богдан Копитко розчарувався у проекті. Словом, картина жахлива.

"Родзинки"

– Львів не забиває голів у Прем'єр-лізі впродовж 318-ти хвилин.

– 10-й гол в УПЛ можуть забити Артем Сітало, Денис Дедечко, Кирило Ковалець (усі – Олександрія).

– Юрій Паньків із Олександрії та Володимир Адамюк зі Львова з початку Чемпіонату виступають без замін.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: немає

Травмовані: Грицук (Олександрія)

Під питанням: Цуріков, Ковалець, Шендрік (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Львів

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Шендрик, Стецьков – Запорожан – Протасов, Банада, Гречишкін, Полярус – Сітало

Львів: Бандура – Вісенте, Адамюк, Парамонов, Воронін – Приймак, Мартан – Педро, Феррейра, Алваро – Дуарте

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Львів залишається непростою командою, яка може впертися та створити проблеми – на КСК "Ніка" взимку він вже перемагав. Втім, нинішня ігрова форма та жахливий інформаційний фон навколо клубу не додають впевненості у силах "містян", в той час як Олександрія виглядає потужно. Саме тому можна прогнозувати перемогу підопічних Володимира Шарана.

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