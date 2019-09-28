Олександрія провела репетицію перед матчем з Гентом, обігравши вдома Львів у рамках 9 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Олександрія у рамках 9 туру УПЛ вдома приймала Львів. Підопічні Володимира Шарана проводили генеральну репетицію перед матчем групового етапу Ліги Європи проти Гента. На 35-й хвилині Лучкевич прострілив на Банаду, а той вразив ворота Бандури.

Олександрія впевнено обіграла Львів та піднялась на друге місце

По перерві команди не створювали великої кількості нагод, але більше небезпеки було від львів'ян. Проте, Денис Безбородько на останніх секундах зустрічі поставив крапку і допоміг Олександрії вийти на 2 позицію в таблиці.