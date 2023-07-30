В рамках 1-го туру УПЛ 2023/24 Олександрія приймає Кривбас а ЛНЗ зіграє з Чорноморцем. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Олександрія – Кривбас

Руслан Ротань повернувся в Олександрію у статусі півфіналіста Євро-2023, однак найбільш важливим здобутком є розвантаження тренера. Більше ніяких потрійних сумісництв зі збірними – тепер Ротань-стайл належить тільки клубному футболу. І це дуже важливо, адже для прориву в єврокубки коучу треба проявити весь свій хист, витиснувши зі складу максимум.

Навесні здавалося, що Руслану Петровичу просто не вистачає футболістів під власне тренерське бачення. Ось почнеться трансферне вікно – і Олександрія як помчить! Втім, реальність виявилась інакшою. "Аграрії" втратили Цурікова, Рибалку, Волошина, Мірошніченка, Кожушка, Третякова й Мустафаєва. Всі, крім Волошина, були беззаперечними футболістами основи, а деякі ще й цілком відповідали принципам "Ротань-стайлу".

Замість них керівництвом підписало Смирного, Бєлява й Плаксу, а також викупило Логінова. З оренди повернулися Калюжний й Авагімян. Це схоже на відмову від євроамбіцій, однак майже всі недавні претенденти на п'яте місце провели схожу трансферну кампанію. Зате з'явилося поліське дрім-тім, готове вже зараз обійти усіх. Так чи інакше, Руслану Ротаню буде непросто.

У Кривбаса теж не все круто. Влітку команду Юрія Вернидуба покинули Опанасенко, Сарнавський, Хобленко, Морел, Банада, Микитишин і Капіч, а Віталій Вернидуб завершив ігрову кар'єру. Як мінімум, останні чотири прізвища були важливими для складу криворіжців.

Особливо важкою стала втрата Капіча – він створив 35 моментів з гри (6-те місце серед усіх гравців УПЛ) й 67 загалом (увійшов у топ-3 в УПЛ), ставши четвертим футболістом в УПЛ за очікуваною гостротою передач.

Замість Ріфета клуб підписав Хрвоє Іліча з тель-авівського Хапоеля, однак про його якість нам тільки прийдеться дізнатись. На позицію опорника / центрхава взяли Бізімана з другої бельгійської ліги й Вакулка з Риги. Позицію голкіпера посилили Маханьковим з Колоса, новими вінгерами стануть Кожушко й Віктор Блізніченко (орендований у Динамо), а в центр нападу орендували Гончарука з молодіжки Шахтаря.

Важко сказати, чи став Кривбас сильнішим за літо, але команда хоча б не стала значно слабшою. Подивимось, наскільки вистачить цього складу.

Кадрова ситуація

Травмовані: Якімець, Соса, Д. Шевченко (Кривбас)

Дискваліфіковані: Гунічев – Татаренко

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Кривбас

Олександрія: Шевченко – Скорко, Бабогло, Логінов, Мартинюк – Ковалець, Сігєєв – Калітвінцев, Плакса, Авагімян – Кулаков

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Семенов, Бескоровайний, Стецьков – Бізімана, Приходько – Кожушко, Іліч, Хомченовський – Дебелко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Важко робити якісь прогнози. Склад Кривбаса виглядає трішечки міцнішим, але долю матчу великою мірою вирішуватимуть тактичні ходи. І все ж, поставимо на криворіжців, яким навесні вдалося переграти сильнішу версію Олександрії.

ЛНЗ – Чорноморець

Черкащина вперше в історії вривається у еліту українського футболу. Це стало можливим завдяки перемозі ЛНЗ над Інгульцем у стикових матчах за УПЛ. Ці поєдинки важко було назвати веселими – майже все вирішив рандом, а футбол залишав бажати кращого. Та і "Папа", схоже, не дуже бажав залишатись в УПЛ, переставши інвестувати у склад, граючи домашки на виїзді й змінюючи тренера у найважливіший момент.

ЛНЗ, судячи з публічних заяв керівництва, не збирається привозити Реал у Черкаси й не мріє про вихід у єврокубки вже у цьому сезоні. Натомість, клуб декларує системний підхід до роботи з вболівальниками й поступове зміцнення складу. Взагалі, менеджмент намагається представити ЛНЗ як вітрину сучасного холдингу – таким собі вітчизняним Ред Буллом. У новачка вже і фарм-клуб є.

Реальність, звісно, дещо інакша, але це вже предмет іншої статті. Більш важливо, що на тлі красивих заяв прогримів скандал з переходом Пасіча, який ніби-то оформили через мутну схему – а футболіст про це й сам не знав. Керівництво ЛНЗ списало історію на домовленості Вереса з агентами, але переконливо ці доводи не виглядали.

Ні, це український футбол)



За моєю інформацією, за Пасіча таки були заплачені гроші - просто вони надійшли Вересу неофіційно. Нормальна схема, щоб піти від податків і решти фігні. І так, це було зроблено одним з начебто найбільш здорових клубів УПЛ) — Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) June 29, 2023

До кадрової комплектації ЛНЗ спочатку викликали серйозні питання, однак по ходу короткого міжсезоння черкащани отримали надзвичайно потужне посилення. У команду Олександра Ковпака прийшли Ден Олійник, Рибалка, Прядун, Наумець, Г. Пасіч, Банада й Муравський – і це лише з гучних підписань. Між іншим, Пасіч за статистикою був одним з найкращих вінгерів УПЛ, а Прядун довго йшов у лідерах торішньої гонитви бомбардирів.

Не факт, що цього складу вистачить для боротьби за єврокубки – Полісся міцніше, а інші середняки не гірші. Втім, такого завдання боси ЛНЗ й не ставили. Зате з таким ростером доволі просто залишитись в УПЛ на наступний сезон. Тепер все в руках Олександра Ковпака.

Першим суперником черкащан стане Чорноморець. Одесити круто проявили себе у попередньому сезоні, демонструючи інтенсивний пресинг і грамотну позиційну гру. Роман Григорчук знову нагадав, що є топовим українським коучем – втім, у нього був обмежений кадровий ресурс.

За літо одеську команду покинули Алефіренко, Авагімян, Демченко, Юсов, Політило, Непогодов, Паст і Гладкий. Ну і ще кілька гравців, яких важко було назвати основними.

Замість них підписали трьох легіонерів-ноунеймів, а з українського ринку прийшли Бойчук і Грисьо (вінгери Металіста й Львова), голкіпери Шевченко й Білик і три юніори (центрхав Ситников, вінгер Данилюк, фулбек Ухань).

Більш важливо, що Чорноморець зберіг Брагару, Бадібангу, Путрю, Штогріна, Кузика, Салюка, Єрмакова й Васильєва. Враховуючи тренерські здібності Романа Григорчука, від Чорноморця варто очікувати хоча б на відсутність загрози вильоту – її не виникло б і рік тому, якби не тотальний нефарт у першому колі. До єврокубків дотягнути буде важко, але одесити залишаються небезпечними для всіх.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Тищенко (ЛНЗ)

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Чорноморець

ЛНЗ: Самойленко – Насонов, Муравський, Лопирьонок, Норенков – Банада, Рибалка – Савін, Наумець, Пасіч – Нич

Чорноморець: Білик – Путря, Єрмаков, Салюк, Брагару – Васильєв, Спорн – Бадібанга, Хадіда, Кузик – Ієде

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

По складах команди виглядають рівно, але у Романа Григорчука значно більше досвіду, ніж у Олександра Ковпака. До того ж, ЛНЗ ніколи не зустрічався з настільки інтенсивним пресингом – і "зіркові" новачки ситуацію тут не вирівнюють. Ставимо на одеситів.