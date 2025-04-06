Один із центральних матчів туру проведуть на КСК Ніка. Зустріч має надважливе значення для обох команд. Олександрія бореться за другу позицію, маючи +6 від Шахтаря, але "гірники" мають гру в запасі – таким чином, всього одна поразка може порівняти команди в турнірній таблиці. Кривбас же відстає від четвертої позиції, де засіло Полісся, на два залікових бали.

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Так, криворіжці теж мають матч у запасі, однак вона являє собою догравання з донеччанами. Словом, осічка є неприпустимою для обох колективів. Вони гратимуть на перемогу – от тільки Олександрії здобути її буде дещо складніше. Підопічні Руслана Ротаня підходять до поєдинку на тлі втоми від 120-хвилинної кубкової битви проти Шахтаря.

"Містяни" ніби й мають потужний склад, однак для ротації в настільки важливій зустрічі варіантів небагато. Відносно впевнено можна замінити тільки центрхавів – Смирний конкурує з Мишньовим і Шепелєвим на рівних, та і Ковалець ще здатний здивувати. Теоретично можна надати трішки відпочинку Мартинюку, адже є хороший фулбек Ндіка. Втім, навіть ці перестановки є надто чутливими для топ-матчу.

Між тим, Кривбас готувався до матчу цілий тиждень. Підопічні Юрія Вернидуба і без того демонстрували прекрасну фізичну готовність, що дозволило зачепитись за нічию з Шахтарем. При цьому команду влаштує бажання Олександрії домінувати на м'ячі, адже найсильніше криворіжці виглядають у контратаках.

Але у них є свої проблеми. Головною стала відсутність Твердохліба. Єгор має найкращу реалізацію серед усіх футболістів УПЛ, перетворивши у голи аж 40% своїх ударів – причому хавбек забивав в останніх шести матчах, коли виходив у основі. Його шикарне вривання з глибини й замикання подачі у матчі з Ворсклою принесло Кривбасу мінімальну перемогу, однак сьогодні Твердохліб дискваліфікований.

Взагалі, лідерам обох колективів навіть час проявити себе. Лобові зустрічі з прямими конкурентами Олександрії поки що дають непросто – "містяни" прекрасні в усьому, за винятком створення різниці в топ-матчах. Кривбас же у 2025 році примудрився програти Інгульцю й зазнав розгрому від Вереса, та і Ворсклу здолали натужно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шулянський – Якимець

Дискваліфіковані: Твердохліб (Кривбас)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Кривбас

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Ндіка – Калюжний – Безерра, Смирний, Мишньов, Цара – Філіппов

Кривбас: Маханьков – Понєдєльнік, Романчук, Конате, Дібанго – Іліч – Кузик, Хомченовський, Микитишин, Мендоса – Соса

Прогноз "Футбол 24" – нічия, тотал менше 2,5

Поєдинок обіцяє бути емоційним, жорстким, з матюками і невисокою кількістю моментів. Ставки занадто високі, а суперники приблизно рівні. З огляду на цей факт, ми поставимо на тотал менше 2,5. І все ж ризикнемо поставити на нічию, хоча невеличку перевагу має Кривбас – гості більш свіжі.

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