У матчі 23-го туру чемпіонату України Кривбас на виїзді зазнав поразки від Олександрії з рахунком 0:1. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

На 57-й хвилині Олександрія зламала захист суперника – Цара прорвався лівим флангом і прострілив у центр, де Шепелєв створив тиск на Кліщука, змусивши того помилитися, а Безерра вчасно зіграв на добиванні й переправив м’яч у сітку.

Олександрія здобула вольову перемогу над Кривбасом і скоротила відставання від Динамо до одного очка

Ця перемога дозволила команді набрати 53 очки та скоротити відставання від Динамо в турнірній таблиці УПЛ до мінімуму. Кривбас із 35 балами залишився на п’ятому місці.

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