Колос переграв Олександрію у 25-му турі чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Ковалівці захопили ініціативу з перших хвилин, що наприкінці тайму конвертувалось у пенальті. Стецьков сфолив проти Ільїна, а удар з позначки впевнено реалізував Петров. Одразу по перерві Оріховський подвоїв перевагу Колоса.

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Олександрія помчала відігруватись, але забити бодай гол не змогла. 2:0 – команда Костишина набрала 41 очко і гарантувала собі місце у топ-5, що дає путівку у Лігу конференцій сезону 2021/22. Олександрія ж залишилась на 7 сходинці з 29 пунктами.