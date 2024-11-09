У рамках 13-го туру УПЛ 2024/25 Олександрія приймає Карпати, ЛНЗ зіграє з Оболонню, а Колос – з Кривбасом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олександрія – Карпати

Олександрійці у попередньому турі здобули скандальну, але заслужену перемогу над Поліссям. Таким чином, вони залишились однією з двох команд без поразок в УПЛ. Крім підопічних Руслана Ротаня, таким досягненням може похизуватись тільки Динамо – саме ці клуби й очолюють турнірну таблицю, маючи рівність за очками. Рано чи пізно політ у лідерах завершиться, але дуже цікаво, скільки "містяни" протримаються.

У битві з житомирянами колектив продемонстрував усі свої чесноти. Олександрія легко долала пресинг, комбінуючи разом з голкіпером Єрмаковим (його визнали найкращим воротарем туру). "Жовто-чорні" забили в контратаці, яку розігнав швидкий вінгер Безерра, а також могли забивати після кутового – банда Ротаня статистично найефективніша на стандартах в УПЛ. Був і якісний епізодичний тиск без м'яча.

Олександрія довела справедливість свого високого місця в таблиці. Щоправда, існує стійке відчуття, що команда витискає досягла стелі й витискає максимум, а запасу міцності явно бракує – попри всю перевагу, матч з Поліссям міг завершитись сумніше. Все це дарує Карпатам надію в битві на КСК Ніка.

Львів'яни здобули три поспіль перемоги в чемпіонаті, вирвавшись одразу в зону єврокубків. Круто! От тільки малюнок тріумфальних матчів не був аж надто яскравим. Оболонь і Рух здолали з мінімальним рахунком за відносно рівної гри, а Лівий Берег до 75-ї хвилини тримав нулі на табло. Дивлячись на ці поєдинки, важко повірити у серйозні претензії на топ-5 чи навіть топ-7.

Тим не менш, Карпати не демонструють якогось оверперфомансу – очікувана статистика збігається з реальними показниками. Присутній навіть певний недобір за голами, адже львів'яни мали забити на три більше.

Саме тому Олександрія не має права розслаблятись. У "левів" є центрбек Педрозу з класною передачею, а також відверто чітерні подачі Мірошніченка, такий же чітерний Адамюк на замиканнях і вкрай цікаві центрхави. Що найбільш важливо, у них є Владислав Лупашко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шулянський, Погорілий (Олександрія)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Карпати

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк – Калюжний – Джевані, Ковалець, Мишньов, Безерра – Філіппов

Карпати: Кемкін – Мірошніченко, Бабогло, Педрозу, Адамюк – Альварес – Підлепенець, Чачуа, Брунінью, Очеретько – Невес

Прогноз "Футбол 24" – перемога Олександрії або нічия

Ризикнемо поставити на продовження безпрограшної ходи Руслана Ротаня. По-перше, Карпати при всіх своїх чеснотах залишаються сирими. По-друге, Олександрія не давала приводу сумніватись у своїй силі, впевнено прибиваючи суперників на кшталт Полісся чи Шахтаря.

Так, це не гарантує "містянам" відсутність осічок. Львів'яни цілком здатні створити проблеми – але перемогти на КСК Ніка буде занадто важко. Можемо повірити в нічию, але більш ймовірною здається перемога господарів.

ЛНЗ – Оболонь

Черкасці після надзвичайно переконливого старту чемпіонату збавили оберти. Спочатку підопічним Андреса Карраско заважав важкий календар з матчами проти лідерів, а потім команда стала чергувати перемоги, поразки й нічиї. У ЗМІ подейкують, що такий стан справ викликає невдоволення серед керівництва – особливо після вильоту з Кубку, де ЛНЗ програв першоліговій Вікторії.

Поки що ніхто не говорить про якусь конкретику, але дзвіночки тривожні. І дивні. У ЛНЗ, попри нестабільність результатів, доволі хороша ситуація в таблиці – команда тримається сьомою, але від зони єврокубків черкасців відділяє лише гірша різниця голів. За очікуваними очками "насінневий завод" шостий, причому явного оверперфомансу чи недобору немає за жодним із показників.

Переконлива перемога над Зорею в попередньому турі продемонструвала зростання сили черкасців. Футбол Андреса Карраско виглядає симпатично – його підопічні часто заходять у штрафний, створюють 5-6 гольових моментів і підтримують високу інтенсивність без м'яча. Гра стала прагматичнішою, ніж на початку сезону, але за нею цікаво спостерігати.

Навряд чи все це тішить Сергія Шищенка. Його Оболонь тримається на передостанній позиції, маючи рівність за очками з Інгульцем (останньою командою в таблиці УПЛ). У "пивоварів" найгірша різниця голів (-21), а єдина перемога в чемпіонаті сталася ще у вересні – над тим же Інгульцем. Після того кияни провели 4-матчеву безвиграшну серію, зазнавши трьох поспіль поразок.

Сьогодні ж у них ще й під питанням участь основного правого захисника. Грисьо є дуже важливим гравцем у структурі "зелено-білих", однак у попередньому турі Максим отримав травму. Про його стан клуб не повідомляв, бо навіщо це знати вболівальникам?

Кадрова ситуація

Травмовані: Дайко (під питанням), Ассінор, Каплієнко – Грисьо (під питанням), Прокопенко

Дискваліфіковані: Мединський (Оболонь)

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Оболонь

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Саліху, Муравський, Пасіч – Нонікашвілі – Яшарі, Тілль – Бессала, Момо, Топалов

Оболонь: Федорівський – Осман, Приймак, Карась, Стасюк – Вітенчук – Суханов, Мороз, Черненко, Блізніченко – Тарануха

Прогноз "Футбол 24" – перемога ЛНЗ

Оболонь тримається на вірі в кейс Вікторії, якій вдалося перемогти черкасців. От тільки кияни не сильніші за представників Першої ліги. Навряд чи ЛНЗ припуститься двох провалів із такими суперниками – після ефектної перемоги над Зорею в такий розклад зовсім не віриться. Ставимо на звитягу підопічних Андреса Карраско.

Колос – Кривбас

Ковалівці вихваляли за покращення футболу в останні місяць-півтора. Олександр Поздєєв отримав сильного нападника, підтягнув молодь і почав грати прагматичніше – стався певний відкат до часів Ярослава Вишняка, що помітно по різниці мячів '(7 забитих голів за 12 турів, 9 пропущених). Нічия з Поліссям і дуже сильний матч з Шахтарем виглядали підтвердженням правильності шляху.

Втім, це лишень демонстрація ознак життя. До оздоровлення колективу ще дуже далеко. За осінь Колос здобув всього дві перемоги (при семи іграх). Остання сталася у попередньому турі, в Полтаві – а перед цим ковалівці мали 4-матчеву безвиграшну серію. Крім того, підопічні Олександра Поздєєва не можуть забити більше одного гола протягом 11 турів поспіль. Біль.

Кривбасу стабільності теж бракує. Наприкінці жовтня команда здобула дві перемоги поспіль, прибивши Зорю (1:0) та ЛНЗ (3:1). Це дозволило піднятись у зону єврокубків, а за очікуваними очками криворіжці взагалі йшли третіми – здавалося, що у підопічних Юрія Вернидуба почався ренесанс. Втім, справедлива нічия з Рухом в останньому турі повернула усіх на землю.

Колективу бракує реалізації, адже при 17 очікуваних голах вдалося забити тільки 12. Це багато. Взнаки дається продаж Аду та травма Дібанго, однак і в обороні кадрів бракує. Що і говорити – у матчі з Рухом не було жодного природного центрбека, а позицію лівого фулбека давно займає вінгер. Такою є плата за шантаж Стецькова.

Кадрова ситуація

Травмовані: Романчук (під питанням), Дібанго, Луньов (усі з Кривбаса)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Кривбас

Колос: Пахолюк – Поправка, Бондаренко, Краснічі, Цуріков – Оріховський, Демченко – Велетень, Криворучко, Третьяков – Болівар

Кривбас: Кліщук – Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Кузик – Бізімана – Задерака, Віліч, Вакулко, Микитишин – Соса

Прогноз "Футбол 24" – нічия, тотал менше 2,5

Кривбас залишається у трійці претендентів на п'яте місце, в той час як Колос скотився до зони перехідних матчів. Фаворит здається очевидним, але ставка на перемогу нестабільних криворіжців здається ризикованою. Ковалівці цілком здатні засушити матч, та й останні результати у них пристойні.

Підопічні Олександр Поздєєва в останніх п'яти турах розписали три нічиїх (зокрема, з Поліссям) і перемогли Ворсклу, та і з Шахтарем мали чіплятись за очки. Це – дуже серйозний аргумент, тож ми поставимо на чергову "мирову". Голів при цьому буде небагато.

Шахтар вихопив його в МЮ та Мілана, він приїхав і нокаутував Барселону в особливий день для Мессі – тепер робить бізнес