Збірні – це, звісно ж, добре, але ще один тиждень паузи на їхні матчі витримати було б важко. В організмі накоплюється критична недостатність клубного футболу з нормальними швидкостями та без розмов про сиру тактику. Європейські чемпіонати не поспішають зі стартом, але на допомогу прийшла рідненька УПЛ з топовою п'ятничною вивіскою. Олександрія приймає Інгулець.

УПЛ затвердила дати та час початку матчів восьмого та дев'ятого турів

Хтось подумає, що назвати такий матч топовим – це насмішка, однак зустріч між даними колективами дійсно може бути цікавою. По-перше, це – обласне, та ще й аграрне дербі. По-друге, поєдинки між олександрійцями і петровцями у попередньому сезоні виявились надзвичайно цікавими: в Кубку "жовто-чорні" винесли новачка УПЛ з рахунком 4:1, а через 19 днів ці ж команди влаштували перестрілку з сімома голами. Перемогу відсвяткувала Олександрія, яка через COVID-19 грала молодіжним складом, але Інгулець забив три м'ячі за тайм після пропущених чотирьох до перерви. Зрештою, у другому колі "козаки" досить несподівано прибили фаворита (1:0).

У новому сезоні теж можна очікувати хорошої "рубки". Олександрія, оновивши половину основного складу та тренерський штаб, замість прогнозованої боротьби за виживання винесла Зорю, Колос і Шахтар, однак при цьому програла Минаю та розписала нічиї з кризовим Львовом і напівдитячим Чорноморцем. Насправді, результати могли бути і гіршими, адже перемоги були здобуті у загалом нічийних матчах, а загальний перебір за очікуваними очками становить вже 4,4 бали – це досить багато.

Підопічних Юрія Гури на плаву тримають хороші контратаки та фантастична форма Білика, якому за перші 6 турів вдалося зробити аж 26 сейвів (більше тільки у Кучерука) й відвести 2,73 очікуваних голи (поки найкращий результат в чемпіонаті).

А взагалі Олександрія – парадоксальна команда. Вона обороняється вкрай слабко (8,81 очікуваний пропущений гол, більше тільки у аутсайдерів), зігравши всуху лишень у трьох матчах, але це були найскладніші зустрічі. Колектив втримав "нуль" з Колосом, Зорею і Шахтарем.

Цікаво, що навіть у спарингах "жовто-чорні" не поступаються лідерам. Під час міжнародної паузи вони провели товариський матч з СК Дніпро-1, розписавши нічию – втім, тут вже були пропущені голи. Поєдинок завершився з рахунком 1:1. В ньому вже не міг допомогти Шастал, якого відпустили в Полісся. Замість нього клуб орендував Кирюханцева.

Словом, сьогодні Інгулець зіграє з українським Робін Гудом, який відбирає очки у сильних і віддає їх слабким. Між тим, петровці теж сильно розпочали сезон – і три поспіль поразки на старті нового чемпіонату не повинні вводити в оману. Команда в цей період зустрічалась виключно з топами (Шахтар, Зоря, Десна), продемонструвавши хороший футбол навіть при розгромі з рахунком 1:5. За недооцінку своїх можливостей підопічні Сергія Лавриненка здатні болісно покарати – так сталося вже у четвертому поєдинку, в якому "козаки" розписали заслужену результативну нічию з Динамо.

Вирвавшись з умов надскладного календаря, Інгулець розправив крила, здобувши дві впевнені перемоги поспіль – над Львовом (2:1) та Маріуполем (3:0). Якби після цього команда ще й Зорю прибила у товариській зустрічі, то було б взагалі ідеально, однак там "козаки" зазнали поразки з рахунком 1:3. Втім, на результат у спарингу ніхто не грав. Сергій Лавриненко заявив, що перевіряв функціональну готовність футболістів, залишившись задоволеним, а пропущені голи були на совісті гравців на перегляді. Нікого з них не підписали.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рибалка – Сітало

Дискваліфіковані: Бабогло (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Інгулець

Олександрія: Білик – Кирюханцев, Мельник, Дубра, Цуріков – Демченко, Калюжний – Кожушко, Ковалець, Третьяков – Спінеллі

Інгулець: Гальчук – Асмелаш, Ковальов, Бен Салем, Опанасенко – Шишка, Бартуловіч – Козак, Запорожець, Шарай – Гопе

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Букмекери вважають Олександрію фаворитом зустрічі. Взнаки даються і перемоги над найсильнішими клубами України, і статус домашнього матчу, однак у звитягу господарів сьогодні чомусь не дуже віриться. "Жовто-чорні" протягом перших шести турів грали нестабільно, роздаючи очки аутсайдерам – з ними не виходить закритись, працюючи від контратак, а оборона демонструвала великі проблеми. Сьогодні ж у неї ще й Бабогло випав.

Інгулець, між тим, відбирав очки у Динамо й провів дві дуже переконливих перемоги над Маріуполем і Львовом. За всіма статистичними показниками петровці виглядають дуже симпатично – втім, прибити реально сильний колектив їм ще не вдавалося. Саме тому найбільш вірогідним результатом здається бойова нічия.

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