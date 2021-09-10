Підопічні Олександра Лавриненка на виїзді не зуміли вистояти проти одного з лідерів першості. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Незначна перевага Олександрії у першому таймі матчу з Інгульцем так і не втілилась у забитий гол. Псля відпочинку господарі значно додали і Сергій Гринь з другої спроби (вийшовши сам на сам) розпакував ворота Євгена Гальчука.

Олександрія втримала мінімальну перемогу в дербі з Інгульцем, піднявшись на другу позицію в УПЛ

Згодом команди обмінялись неоднозначними моментами з натяком на пенальті, але Анатолій Абдула був невблаганний, а VAR на матчі не працював. Гості двічі могли ставити крапку у питанні щодо переможця, але постріл Ковальця відбив Гальчук, а Спінеллі банально не дотягнувся до круглого. У компенсований час Плохотнюк міг врятувати Інгулець від поразки, але після подачі з кутового головою закрутив сферу прямо у руки голкіперу.

Перемога дозволила "жовто-чорним" набрати 14 пунктів і посісти другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, петровці з 7 очками залишились десятими.

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