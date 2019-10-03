Олександрія – Гент: Яремчук пригадав виступи за український клуб

Нападник Гента Роман Яремчук поділився очікуваннями від матчу 2-го туру Ліги Європи проти Олександрії.

"Коли перейшов в Олександрію у 2016-му, це був важкий час для мене. Але, озираючись назад, розумію, що це був правильний крок для моєї кар'єри. У цьому клубі я забив перші голи на професійному рівні.

Олександрія – Гент: стартові склади на матч Ліги Європи

Люди в Бельгії не розуміють цього, але Олександрія – сильна команда. Вони регулярно відбирають очки у Шахтаря і Динамо в чемпіонаті України.

Олександрія – це український Антверпен. Ці команди схожі фізичними даними. У Олександрії зіграний колектив", – поділився Яремчук в коментарі Het Laatste Nieuws.

Нагадаємо, матч 2-го туру Ліги Європи Олександрія – Гент розпочнеться о 19:55, текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Гент: українське тріо, "бліда" столітня історія і тренер-трудяга – представлення суперника Олександрії в Лізі Європи