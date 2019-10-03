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Олександрія – Гент: Яремчук пригадав виступи за український клуб

20:00 201 Читать на русском
Олександрія – Гент: Яремчук пригадав виступи за український клуб
Роман Яремчук / HLN.be

Нападник Гента Роман Яремчук поділився очікуваннями від матчу 2-го туру Ліги Європи проти Олександрії.

60’ Артем Сітало
 
Лоран Депуатр 6’
6’ Лоран Депуатр
60’ Артем Сітало

"Коли перейшов в Олександрію у 2016-му, це був важкий час для мене. Але, озираючись назад, розумію, що це був правильний крок для моєї кар'єри. У цьому клубі я забив перші голи на професійному рівні.

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Люди в Бельгії не розуміють цього, але Олександрія – сильна команда. Вони регулярно відбирають очки у Шахтаря і Динамо в чемпіонаті України.

Олександрія – це український Антверпен. Ці команди схожі фізичними даними. У Олександрії зіграний колектив", – поділився Яремчук в коментарі Het Laatste Nieuws.

Нагадаємо, матч 2-го туру Ліги Європи Олександрія – Гент розпочнеться о 19:55, текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Теги
Ліга Європи Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном Олександрія - Гент Антверпен Антверпен Гент Гент Олександрія Олександрія
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